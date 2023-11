“غزة تباد بدعم إماراتي” وسم متصدر.. الإمارات “مستوطنة صهيونية وخنجر في ظهر الخليج والعرب”

وطن – تصدر وسم بعنوان “غزة تباد بدعم إماراتي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع “إكس” تويتر سابقا، في ظل الحملة التي انطلقت في أكتوبر الماضي لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بسبب مهاجمة المسؤولين الإماراتيين للمقاومة الفلسطينية وشيطنتها واستمرار تطبيع الإمارات مع إسرائيل رغم كل ما يحدث.

وعبر الوسم الذي تصدر في دول الخليج ودول عربية، ركز ناشطون وشخصيات عامة على فضح ما وصفوه بتصهين أبوظبي وعمالتها في التحالف الشامل مع إسرائيل، في ظل ما ترتكبه من مجازر مروعة بحق الفلسطينيين.

وكانت مواقف الإمارات الرسمية ـ على لسان ممثليها في مجلس الأمن ـ من المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا، سببا في موجة غضب عربية كبيرة تجاه أبوظبي والرئيس محمد بن زايد.

وكانت الوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي وفي كلمة بمجلس الأمن، هاجمت حماس وتضامنت مع الاحتلال بقولها إن حركة المقاومة ارتكتب جرائم “بربرية وحشية” بحق الإسرائيليين وأن الإمارات تدينها.

يأتي ذلك فضلا عن التعاون الاقتصادي الكبير القائم بين الإمارات وإسرائيل، منذ تطبيع العلاقات في 2020، والذي لم ينقطع حتى الآن رغم الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وسقوط آلاف الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

بل إن الإمارات اشترت في العام 2022 كمية كبيرة من الأسلحة الإسرائيلية وساهمت في رفع أرباح الاحتلال من هذا المجال.

وهي أسلحة جُربت جميعها بما فيها الأنظمة الدفاعية والهجومية قبل بيعها فيما يُعرف بـ “مختبر فلسطين”، حيث تجري شركات السلاح الإسرائيلية تجارب أسلحتها على المواطنين الفلسطينيين لاختبار تقنياتها ودرجة تفوقها وتحديثاتها، وذلك على مدى 75 عاماً الماضية.

وبهذا فإن ما تعتبره الإمارات ترتيباً أمنياً في المنطقة، واتفاقية استثمار في تكنولوجيا الأمن والأسلحة مع “متفوق دفاعي” بالمنطقة، تحولت لتصبح ترتيباً عدوانياً ابتلع المزيد من الأراضي الفلسطينية للمستوطنات وشن حرب تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

علاوة على أن هذه الاتفاقية لم تحقق للإمارات أي فوائد جديرة بالذكر، ومعظمها ذهب للاحتلال، ويبدو أن هذه الأنظمة والأسلحة التي تستثمر فيها الدولة أثبتت فشلها مراراً وتكرارا في الميدان.

كل هذا دفع النشطاء إلى التأكيد عبر الوسم على أن الإمارات باتت “مستعمرة إسرائيلية جديدة في المنطقة”، وأن النظام الإماراتي أصبح خنجرا مسموما في ظهر الخليج والعرب.

وفي هذا السياق علق “محمد السيد” عبر الوسم: “الامارات شريك رئيسي في إبادة أهل غزة.”

فيما كتب “سيد فتحي”: “شيطان العرب محمد بن زايد مستمر في التطبيع مع إسرائيل رغم الإبادة التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.”

وبحسب التعليقات عبر وسم “غزة تباد بدعم إماراتي”، فإن الحقائق تتكشف بشكل متتالي بشأن مشاركة دولة الإمارات بشكل فعلي إسرائيل، في الإيغال بدماء الفلسطينيين عبر عدوانها المستمر، للأسبوع الخامس على التوالي.

وكانت صحيفة أمريكية كشفت في تقرير لها بأكتوبر الماضي، أن سرباً من الطائرات الأمريكية وصلت إلى “قاعدة الظفرة” الجوية بأبوظبي بهدف دعم الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.

“وول ستريت جورنال” نقلت عن البنتاغون، أن سربا من طائرات A-10 وصل قاعدة الظفرة في الإمارات لدعم الاحتلال الإسرائيلي وردع أي هجمات.

كما كشف الناشط الأمريكي “جاكسون هينكل”، أن 8 طائرات إماراتية تحمل مساعدات ومعدات عسكرية للجيش الإسرائيلي، هبطت في مطارات في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.

