كتائب القسام تبث مشاهد جديدة لتدمير آليات إسرائيلية متوغلة في غزة (شاهد)

وطن- بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لقطات تُظهر لقطات من الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع بيت حانون.

وأظهرت اللقطات، تمكن رجال المقاومة الفلسطينية من تدمير عدد من آليات الاحتلال التي توغلت بريا في هذه المناطق.

كتائب القسام تنشر صورا تظهر الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال في شوارع بيت حانون وتدمير عدد من آلياتها#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/EMuOsGv1uV — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 3, 2023

المقاومة توجه ضربات مدوية لجيش الاحتلال

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق، تدمير دبابتين في منطقة مدرسة الزراعة في بيت حانون، في الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع واستهداف المدنيين.

وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها باغتوا قوة إسرائيلية في منطقة الأميركية شمال غربي بيت لاهيا، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر.

كما باغتت كتائب القسام، قوة عسكرية راجلة للاحتلال الإسرائيلي غربي قاعدة إيرز، واشتبكوا معها من المسافة صفر، واستهدفت أيضا جرافة وناقلة جند بقذيفة RPG وقذيفة الياسين 105 في نحور شمال غرب مدينة غزة.

اقرأ أيضا:

وارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين اعترف جيش الاحتلال، أنهم قتلوا في المعارك داخل غزة إلى 24، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية عن جيش الاحتلال.

وأقر جيش الاحتلال، أن عناصره يواجهون معارك عنيفة ويتكبدون كلفة مؤلمة وقاسية في مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

اتفاع عدد الشهداء في غزة

في المقابل، تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين على التوالي، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 9227 شهيدا بينهم 3826 طفلا و2405 نساء مع ارتفاع عدد المصابين إلى 23516 شخصا.

وشنت طائرات الاحتلال، في الساعات الماضية، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وقصفت البوارج البحرية الإسرائيلية عدة مناطق في المحافظة الوسطى.