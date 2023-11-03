شاهد رسالة القطريين للقسام وتظاهرات حاشدة من قلب الدوحة

وطن- شهدت العاصمة القطرية الدوحة احتشاد عدد كبير من المتظاهرين، عقب صلاة الجمعة، أمام جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب دعما لفلسطين وتنديدا بمجازر الاحتلال في غزة.

التظاهرة الحاشدة التي وثقتها مقاطع متداولة في العاصمة القطرية، شهدت رفع أعلام فلسطين وهتافات قوية داعمة لغزة والمقاومة ومنددة بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

تظاهرات ضخمة في الدوحة دعما لفلسطين

وجاء من ضمن هذه الهتافات كما يسمع بالفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل في قطر ورصدتها (وطن): “خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد بدأ يعود” و “قالوا حماس إرهابية.. كل الأمة حمساوية” و “يا شيهد ارتاح ارتاح.. واحنا نواصل الكفاح”.

وتعليقا على هذه التظاهرات علق الكاتب القطري البارز جابر الحرمي، بأن الوقفات التضامنية الداعمة لنصرة أهلنا في غزة تتواصل في قطر.”

وتابع في تغريدة له أرفقها بفيديو من أمام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب للتظاهرات:”من أمام جامع محمد بن عبدالوهاب بالدوحة حشد يؤكد المضي في دعم المقاومة في فلسطين وغزة العزة.”

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ويشار إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، تنخرط قطر التي يوجد بعاصمتها مكتب سياسي لحركة حماس، في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى المقاومة ومساعي إجلاء الرعايا الأجانب من غزة.

أمير قطر يؤكد على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع ملك الأردن دفع الجهود الدبلوماسية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في قصر لوسيل، مساء الأربعاء “التشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي”.

وأكد الشيخ تميم موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أعرب عن إدانة قطر “لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوّض الوصول إلى حل عادل للقضية”.