ركاب مترو باريس يهتفون: “اللعنة على اليهود.. نحن نازيون وفخورون” (شاهد)

وطن – في تحد واضح لإجرءات السلطات الفرنسية، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لركاب مترو باريس وهم يهتفون ضد اليهود.

ووفقا للفيديو القصير الذي لم تتجاوز مدته الـ 21 ثانية، تفاجأت مصورة الفيديو بهتافات الركاب في المترو، الذين صرخوا بصوت جماعي: “اللعنة على اليهود… تحيا فلسطين… نحن نازيون وفخورون”.

وأظهر الفيديو ابتسامة وضحك العديد من ركاب المترو، مستعجبين من جرأة الذين كانوا يرددون الهتاف المؤيد لفلسطين.

يشار إلى أن هذا الهتاف المناهض لليهود والمؤيد لفلسطين، يتزامن مع قيام المدعين الفرنسيين بفتح تحقيق في الزيادة الأخيرة في حالات رسم نجمة داود على المباني في جميع أنحاء العاصمة باريس وضواحيها للدلالة على أن اليهود يعيشون فيها.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد تم تمييز منازل اليهود ومؤسسة مالية مملوكة لليهود برسومات نجمة داود في الدائرة الرابعة عشرة في باريس ليلة الثلاثاء في حادثة وصفتها بأنها “تحاكي معاداة السامية التي شوهدت في ألمانيا النازية خلال منتصف القرن العشرين”.

ووفقا للصحيفة فقد أبلغ أحد السكان المحليين الشرطة عن اكتشاف شخص يتحدث العربية متورطا في هذا الفعل، دون أن يتم القبض عن المسؤول عن هذا لفعل حتى الان.

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وقالت أنه تم رسم أكثر من 78 رمزًا من هذا القبيل في شوارع العاصمة الفرنسية بين عشية وضحاها، كما تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في ألمانيا في الأيام الأولى للحرب.