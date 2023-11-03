بسبب دعمه فلسطين.. ماينز الألماني يفسخ عقده مع أنور الغازي واللاعب يرد بتصريحٍ قوي

وطن- أعلن نادي ماينز الألماني فسخ عقده مع المهاجم الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي صاحب ال28 عاماً، بسبب منشور تضامن فيه مع فلسطين، نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

ونشر نادي ماينز الألماني في بيان رسمي عبر حسابه على منصة (X)، بشأن فسخ تعاقده مع اللاعب أنور الغازي، جاء فيه: ” أنهينا العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي وفصل اللاعب بأثر فوري”.

ماينز يفسخ عقده مع أنور الغازي لدعمه فلسطين

وأضاف بيان النادي، ” يتخذ هذا الإجراء ردا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وجاء فسخ نادي ماينز الألماني لكرة القدم تعاقده مع اللاعب المغربي الأصل أنور الغازي، بعد ساعات على فتح الادعاء الألماني تحقيقاً حيال منشوراته بشأن الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة.

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رد أنور الغازي على فسخ تعاقد مع نادي ماينز

من جهته، رد المهاجم الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي، بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام، بعد فسخ نادي ماينز تعاقده بسبب دعمه فلسطين، قائلاً: ” قف إلى جانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك”.

وختم الغازي رده، ” خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة مع الجحيم الذي يشن على الأبرياء والضعفاء في غزة”.

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب المستمرة في يومها ال28، والتر راح ضحيتها أكثر من 9 ألاف شهيد فلسطيني من الأطفال والنساء ونحو 23 ألف جريح، بحسب ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

وكان اللاعب أنور الغازي قد عبر عن تضامنه مع فلسطين في منشور نشره عبر حسابه على موقع الانستغرام في وقت سابق، ليتعرض بعدها للإيقاف في ال17 من شهر أكتوبر الماضي من قبل إدارة نادي ماينز الألماني.

يذكر بأن اللاعب الغازي قد انتقل إلى صفوف نادي ماينز الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد لمدة موسمين كاملين، قادماً من فريق آيندهوفن الهولندي.

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