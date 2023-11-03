أبو عبيدة للإسرائيليين: ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء (فيديو)

وطن- أصدر “أبو عبيدة” الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس خطابا جديدا، الخميس، وجه فيه عدة رسائل نارية جديدة وكشف عن خسائر فادحة للاحتلال على يد المقاومة متوعدا إياه بالمزيد خلال الأيام المقبلة.

وفي كلمته الصوتية التي تداولتها وسائل الإعلام، قال “أبو عبيدة” إن حصيلة قتلى جنود جيش الاحتلال المشاركين في الحرب على غزة أعلى بكثير مما تعلنه إسرائيل، التي اتهمها بالكذب على الإسرائيليين.

#أبو_عبيدة للإسرائيليين: ترقبوا الكثير من جنودكم عائدين في أكياس سوداء pic.twitter.com/NiWlt22kbF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2023

أبو عبيدة: أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه إسرائيل

وقال: “حكومتكم تكذب عليكم كما كذبت عليكم في ملف الأسرى وقتلت أبنائكم بالطائرات داخل غزة وقررت أن تعيد لكم العشرات منهم في توابيت.”

مضيفا:”وهي تكذب عليكم اليوم في أعداد القتلى الجنود في غزة وفي سير المعارك.. ونحن نؤكد لكم أن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم فترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء.”

وشدد “أبو عبيدة” على أنه “رغم حرب العدو على شعبنا مدعوماً بقوى الطغيان، تواصل عناصر المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل البري المختلفة”.

ولفت إلى أن عناصر المقاومة الفلسطينية تمكنت من تدمير ما قوامه كتيبة دبابات للعدو وأكثر، وقتل وإصابة عدد كبير من قوات الاحتلال.

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ناقلة الجند الإسرائيلية نمر

كما تمكنت كتائب المقاومة “من الالتفاف خلف خطوط الاحتلال والهجوم عليه من النقطة صفر”، بحسب الناطق باسم القسام الذي أضافا: “نفذنا هجمة مضادة مساء الخميس بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند”.

وعن ناقلة الجند نمر التي يتفاخر بها الاحتلال، قال “أبو عبيدة” إن الناقلة الإسرائيلية “سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا”، متعهداً بجعل “غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني”.

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام بشأن العدوان الغاشم على غزة واستهداف المدنيين: “ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأساً وعنفواناً لتدفيع العدو الثمن الباهظ”.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال مستمر في اعتداءاته وهجومه الوحشي على قطاع غزة، منذ بدء المقاومة “عملية طوفان” الأقصى يوم 7 أكتوبر.

ومنذ أيام يشن الاحتلال عمليات توغل برية محدودة داخل القطاع ـ ينتهج فيها سياسة الأرض المحروقة ـ ويتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد يعلن عنها تدريجيا وسط ربكة كبيرة لأجهزة الاحتلال الأمنية.