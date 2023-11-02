قسام لبنان يشعل الجبهة الشمالية مع إسرائيل بـ 12 صاروخاً على كريات شمونة (فيديو)

وطن- أشعلت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإٍسلامية حماس فرع لبنان الجبهة الشمالية مع الاحتلال الإسرائيلي عبر قصف مستوطنة كريات شمونة بنحو 12 صاروخاً رداً على مجازر غزة.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة اشتعال عربات بالقرب من مطعم داخل المستوطنة الإسرائيلية.

وجاء القصف رداً على مجازر مروعة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في أحياء عديدة من قطاع غزة المحاصر.

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إخلاء كريات شمونة

ويتجاوز عدد سكان كريات شمونة 24 ألفاً وقد تم إخلاؤها قبل أكثر من أسبوعين بقرار من الاحتلال، حسبما نقلت “الأناضول“.

وشهدت الحدود الإسرائيلية واللبنانية تبادلاً لإطلاق النار بين مقاتلين من حزب الله والجيش الإسرائيلي أوقع قتلى وجرحى لكن تحركات الحزب اللبناني كطرف في المقاومة لم يرقَ إلى مستوى الحدث في الجبهة الغزاوية وفق ما أكدته العديد من التحليلات.

وأقرت إسرائيل في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإخلاء 28 بلدة تقع على مقربة من الحدود اللبنانية.