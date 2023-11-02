غادة عويس تبعث برسالة قوية للمتصهينين العرب.. هذا ما قالته عن حماس

وطن – شاركت المذيعة اللبنانية البارزة في قناة الجزيرة” القطرية غادة عويس تغريدة على منصة “إكس”، تفضح فيها من وصفتهم بالمتباكين على غزة من الداعمين لأكاذيب الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرقت غادة عويس إلى الحديث على من “يذرف الدموع كاذباً على أطفال غزة ويبدأ بمقدمات تخدم أجندة الاحتلال من قبيل إدانة حماس والحديث عن السلام وحل الدولتين”.

ويأتي هؤلاء النماذج في صدارة بعض وسائل الإعلام والمنصات في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل الجرائم، وتنفذ أعمال القصف الوحشية ضد المدنيين في القطاع الفلسطيني بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة دولياً.

غادة عويس تفضح “المتباكين على غزة”

وجاء في تغريدة مذيعة الجزيرة على موقع “إكس“: “بيقتلني يلي مش فاهم شي من قصة فلسطين ولا قاري كتاب عن المشروع الصهيوني ولا شاهد وثائقي عن اتفاق أوسلو وما بعده”.

وأضافت أن هذا النمط من الناس: “قاعد بيفتي من شي زاوية بآخر الدني عن السلام والتعايش وحل الدولتين والدعوة للحب بين الجانبين وطبعا لازم يبدأ بإدانة حماس ووصفها بالارهاب ثم يذرف الدموع ع أطفال غزة!”.

وتابعت غادة عويس في رسالة لمهاجمي حركة المقاومة المتصهينين: “وبعدين يلي مش عاجبتو حماس بالغرب او حتى بالشرق وحابب يصنفها إرهابية ويخلص منها.. فيه حل واحد: ينتهي الاحتلال ، بتنتهي المقاومة.”

واستكملت: “اذا حماس هي وجع لكم ابحثوا عن الداء وعالجوه.. الداء هو الاحتلال هو اسرائيل، محوا الداء تيروح الوجع، غير ذلك اشربوا من بحر غزّة!”.

وعلق العديد من رواد منصات التواصل على تغريدة “عويس” وأكدوا أن هذه النماذج دخيلة تدعي الإنسانية وهي بريئة منهم.

ومن التعليقات ما كتبه “عبدالعزيز عبدالله غراب”: “هؤلاء فاقدين القلب ..! فاقد العقل يسمى مجنون، وفاقد القلب ماذا يسمى؟ فاقد القلب يسمى خبيث أو جاحد للنعم وناكر للمعروف”.

وشارك رامي الآية القرآنية الكريمة التي تصف حال المنافقين: “ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين”.

وأضاف المتابع معلقاً على الآية التي تصلح لكل زمان ومكان في الحروب مع أعداء الله: “لا يهمنا من خذلنا ولا يهمنا من باع القضية ولا من تصهين”.

نجح العرب في التخاذل

وكانت المذيعة اللبنانية البارزة في قناة “الجزيرة” قد شاركت تغريدات سابقة تشيد فيها بصمود الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتبت غادة عويس في إحدى تغريداتها على منصة إكس: “نجحت إسرائيل في ممارسة سياسة هتلر النازية التي حاولت إبادة اليهود، ونجح الغرب في تدمير صدقية شعارات حقوق الإنسان التي رفعها”.

و عن المسؤولين العرب المتخاذلين عن نصرة القضية الفلسطينية أردفت: “نجح المسؤولون العرب في التخاذل والضعف!”.

لكن عويس رأت أن جميع من سبق ذكرهم: “فشلوا جميعا في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفي منع الشعوب العربية من الهتاف “فلسطين قضيتي” !”.