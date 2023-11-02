سيلتك الاسكتلندي يُعاقب جماهيره لدعمهم فلسطين

وطن- اتهمت مجموعة من جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي، إدارة النادي بالتصرف المخجل وغير مبرر، بعد قيام الأخيرة بفرض عقوبة عليهم بعد دعمهم فلسطين، وذلك من خلال رفع الأعلام الفلسطينية في مباراة سيلتك وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا في 25 من شهر أكتوبر الماضي.

وذكر موقع (BBC) البريطاني، بأن إدارة نادي سيلتك الاسكتلندي قامت بسحب التذاكر الموسمية من المشجعين التابعين للواء الأخضر، وهي مجموعة من مشجعي سيلتك الذين أظهروا دعمهم لفلسطين وخاصة خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

سيلتك تعاقب جماهيرها بسبب دعمهم فلسطين

واعتبر نادي سيلتك الاسكتلندي بأن تصرف جماهير مجموعة اللواء الأخضر بهذا التصرف أي دعمهم فلسطين برفع الأعلام الفلسطينية والهتافات، هو بمثابة تصعيد خطير في السلوك وهو غير مقبول لدى إدارة النادي.

وكانت جماهير اللواء الأخضر قد قامت بتحدي إدارة نادي سيلتك الاسكتلندي، بعد مناشدات إدارة النادي التي طالبت بعدم رفع الأعلام الفلسطينية في مباريات الفريق، إلا أن جماهير كبير قامت برفع تلك الأعلام في دوري أبطال أوروبا.

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من جهته، قال اللواء الأخضر في جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي، بأن سلسلة الاتهامات من قبل إدارة النادي، قد استخدمت لمعاقبة أعضائه بشكل غير عادل.

وأردف بيان مجموعة اللواء الأخضر، ” لا يمكن إنكار بأن العقوبات المفروضة على المنتمين إلى اللواء الأخضر، جاءت نتيجة تضامن المجموعة مع فلسطين، ومن الواضح أن العقوبات المطبقة، أبرزها الحظر الجماعي.. وهي غير عادلة”.

كما وأضاف، ” ننفي بشكل قاطع الادعاءات الشريرة والتشهيرية المتعلقة بالاقتحام والترهيب والتهديد والسلوك المسيء تجاه الموظفين”

وكانت جماهير سيلتك الاسكتلندي كغيرها من الأندية العربية والأوروبية قد عبرت عن تضامنها مع فلسطين برفع الأعلام الفلسطينية وحمل اللافتات والهتافات خلال مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الأسبوع المنصرم.