من الجو.. القسام تُفاجئ الاحتلال مجددا بما لا يتخيله وإصابة مباشرة

وطن – عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، الأربعاء، مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد، من الجو بواسطة طائرة مسيرة على قوة راجلة للاحتلال شرق بيت حانون.

وبحسب مقطع فيديو نشره الإعلام العسكري للقسام، فقد بدت القوة الإسرائيلية متجمعة في منطقة ترابية إلى جانب آليات عسكرية.

وأدى سقوط العبوة التي ظهرت تسقط من السماء بعدما أفلتتها المسيرة، إلى مقتل عدد من أفراد الجيش الإسرائيلي وهروب آخرين مذعورين.

وكان تقرير لإذاعة “مونت كارلو” أشار إلى أن تقدير حجم مخزون حركة حماس من الصواريخ ومن الأسلحة أمر شبه مستحيل. فلا أحد يعرف حجم ما تملكه الحركة من أسلحة.

ولا أحد يعتقد أيضا أن حماس يمكن أن تكشف النقاب عن ترسانتها من الأسلحة. ولكن عملية “طوفان الأقصى” أبرزت قدرة حماس على المباغتة والتكتيك العسكري، بحسب ذات التقرير.

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استهداف دبابات وآليات الاحتلال

وكانت كتائب القسام بثت مشاهد من تدمير مقاتليها آليات ودبابات إسرائيلية توغلت شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ويظهر بالمقطع المنشور خروجُ عدد من مقاتلي القسام من فوهة أحد الأنفاق الهجومية، وبحوزتهم قذائف “الياسين” الترادفية التي أُطلقت بعد اتخاذ وضعية التصويب نحو دبابات إسرائيلية، وأصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وسمع صوت أحد المقاتلين يقول “يا رب باسمك الأعظم.. يا رب ثبتنا وسدد رمينا” قبل إطلاقه القذيفة المضادة للدروع.

كما ظهرت إحدى الدبابات تتمركز بين أشجار الزيتون، ومع ذلك نجح مقاتلون من الجناح العسكري لحماس في الاقتراب منها على نحو واضح، ثم إصابتها بقذائف “الياسين” وسط التكبير.