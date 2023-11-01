بالأسماء والصور.. مقتل 9 جنود إسرائيليين في اشتباك مع القسام بصاروخ مضاد للدبابات

وطن- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الأربعاء، أسماء تسعة من جنوده قتلوا على أيدي كتائب عز الدين القسام في شمال قطاع غزة أثناء محاولة جيش الاحتلال اقتحام القطاع بريا.

وقال جيش الاحتلال في بيان له نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الجنود القتلى هم:

– الملازم آرييل رايش ضابط في كتيبة 77

– العريف آصف لوجر،مقاتل بكتيبة 77

-الرقيب بلواء جفعاتي عدي دنان

– الرقيب بلواء جفعاتي هيليل سولومون

– الرقيب بلواء جفعاتي إيريز ميشلوفسكي

-الرقيب بلواء جفعاتي آدي ليون

– العريف بلواء جفعاتي إيدو عوفاديا

-العريف بلواء جفعاتي ليور سيمينوفيتش

– الرقيب بلواء جفعاتي روي ضاوي

وأوضح انه بالإضافة إلى ذلك، أصيب جنديان من الكتيبة 77 وجندي من كتيبة تسابار وجندي آخر من كتيبة روتم بجروح خطيرة.

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الجنود قتلوا بصاروخ مضاد للدبابات

وأكد الجيش الإسرائيلي أن جنوده قتلوا باستخدام صاروخ مضاد للدبابات أطلقته المقاومة على مركبة مدرعة تقل جنودًا من لواء جفعاتي في شمال قطاع غزة، في حين وتم الإبلاغ عن أربع إصابات أخرى في الهجوم.

وكان قد أُعلن مساء الثلاثاء أن الرقيبروي وولف والرقيب لافي ليبشيتز قد قتلا خلال مواجهات في شمال قطاع غزة أيضًا.

ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي فإن هؤلاء القتلى رفعوا عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى إلى أكثر من 320 جنديًا إسرائيليًا.

اشتباكات عنيفة جنوب قطاع غزة

يأتي هذا في حين أكدت مصادر إعلامية وجود اشتباكات عنيفة جدا بين قوات الجيش الإسرائيلي المتوغله في غزه وكتائب القسام التي تريد دخول حي الزيتون من الجنوب .

وأوضحت المصادر بأن قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة انسحبت مسافة كيلو متر وطلبت دعم القوات الجوية جراء المقاومة العنيفة.