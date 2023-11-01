نواب يرتدون الكوفية الفلسطينية.. غضب بمجلس الأمة الكويتي من الجرائم الإسرائيلية في غزة

وطن – مع استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، عقدت جلسة سادها الغضب في مجلس الأمة الكويتي وسط إشادة بالمقاومة وارتداء الكوفية الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” تفاصيل جلسة عقدت بشكل خاص تماشياً مع الموقف الرسمي لدولة الكويت ناقشت جرائم الاحتلال الإسرائيلية بحق سكان غزة.

وظهر بعض نواب مجلس الأمة خلال الجلسة وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية (وشاح خاص يشتهر به الفلسطينيون) فيما خرجت تصريحات غاضبة ضد الاحتلال وجرائمه.

مجلس الأمة يوافق على 13 توصية لدعم كفاح وصمود الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة pic.twitter.com/p0r7Kf49l4 — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 1, 2023

13 توصية كويتية من أجل غزة

وتضمنت جلسة مجلس الأمة 13 توصية لدعم كفاح وصمود الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة تشمل ملاحقة رئيس الكيان الإسرائيلي وقادة الاحتلال.

كما تتضمن الدعوة إلى اتخاذ قرارات فعلية وعملية لكسر الحصار ودعم النضال ووقف التطبيع مع الاحتلال وإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة وملاحقة أي نشاز يدعم أو يساند المحتل.

ومن ضمن التصريحات ما ذكره وزير الخارجية الكويتي سالم العبد الله الصباح الذي ذكر أن الاحتلال يظن أنه يرسخ كيانه من خلال الجرائم التي يرتكبها عبر إخلاء الأرض وتهجير أهلها.

كما أضاف الصباح: “يغضبنا ما يحصل في غزة من قتل للأبرياء العزل ومعظمهم من الأطفال وتدمير عشرات الألوف من المنازل”.

حشد الدعم الدولي ورسائل للمقاومة

وتابع وزير الخارجية الكويتي بأن بلاده تحشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على القطاع وتوفير الحماية لسكان قطاع غزة وفتح الممرات لإيصال المساعدات.

كما وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم تحية للمقاومة الفلسطينية في غزة وأن تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول فخر للشعب العربي والإسلامي والكويتي بشكل خاص.

النائب حمد العبيد خلال جلسة (الانتهاكات الصهيونية) : رسالتنا للمرابطين في غزة انهم أصحاب حق وان خذلهم المجتمع الدولي بانحيازه للمحتل .. ونثمن جهود الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة لحشد التأييد للقضية الفلسطينية pic.twitter.com/GuVSzokBEm — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 1, 2023

وجاء في رسالة أخرى للمقاومة وجهها النائب الكويتي حمد العبيد: “أنتم أصحاب حق ولا نستغرب تخاذل المجتمع عن نصرتكم ونحن موقنون بأن الله سيهزم هذه الجيوش”.

وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح خلال جلسة (الانتهاكات الصهيونية على غزة): دولة الكويت قدمت كل أشكال الدعم وكانت صوتا عاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية..ونؤكد على ان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية لن تسقط بالتقادم — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 1, 2023

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد قد صرح سابقاً بأن موقف بلاده ثابت تجاه غزة والقضية الفلسطينية مطالباً في ذات الوقت بوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات.

يذكر أن الكويت كانت من أوائل الدول التي طالبت العالم بحماية الفلسطينيين عبر جلسات مجلس الأمة، ومطالب عديدة بإيقاف ممارسات الاحتلال الوحشية في غزة و الأراضي المحتلة.

اقرأ أيضاً:

مشهد في الكويت لا تراه في بقية دول الخليج دعماً لغزة (شاهد)

طلال الخالد يُحرج المسؤولين العرب أصحاب المواقف الرمادية.. كلمة نارية

وتتعرض غزة لقصف وحشي وهجوم بري إسرائيلي بدعم أمريكي غربي منذ أكثر من 3 أسابيع ما أدى لكارثة إنسانية بسبب استهداف المدنيين بمختلف أنواع الأسلحة منها المحرمة دولياً وسط عدم تدخل فعلي عربي يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة أو على الأقل يحد منها.