طفلة فلسطينية مصابة في مجزرة جباليا تبحث عن شقيقها وتبكي العالم (فيديو مؤثر)

وطن- انتشر مقطع فيديو مؤلم، لطفلة فلسطينية تبكي بحرقة وهي تسأل عن شقيقها وذلك بعد استهداف منزلهم في المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وشوهدت الطفلة، باكية وهي داخل أحد المستشفيات، فيما كانت تسأل عن شقيقها قائلة “روحوا شوفولي عبود أخويا”، في حين حاول البعض طمأنتها بأنه “بخير”.

وأضافت بينما كان بكاؤها يزداد حدة وحرقة: “بس ما يموتش أنا عاوزة بموت معاه.. يا ريت أشوفه.. وفين ماما وجدي وجدتي”.

