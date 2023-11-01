طفلة فلسطينية مصابة في مجزرة جباليا تبحث عن شقيقها وتبكي العالم (فيديو مؤثر)

وطن- انتشر مقطع فيديو مؤلم، لطفلة فلسطينية تبكي بحرقة وهي تسأل عن شقيقها وذلك بعد استهداف منزلهم في المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وشوهدت الطفلة، باكية وهي داخل أحد المستشفيات، فيما كانت تسأل عن شقيقها قائلة “روحوا شوفولي عبود أخويا”، في حين حاول البعض طمأنتها بأنه “بخير”.

وأضافت بينما كان بكاؤها يزداد حدة وحرقة: “بس ما يموتش أنا عاوزة بموت معاه.. يا ريت أشوفه.. وفين ماما وجدي وجدتي”.

#الآن 📌 طفلة فلسطينية في مجزرة مخيم جباليا بقنابل جيش إسرائيل التي تزن الواحدة منها طن بدعم دول الغرب بقيادة أمريكا:" 🔴صرخت وهي تبكي :"روحوا شوفولي عبود أخوي،بس ما يموتش بموت معاه،طفلة تبحث عن شقيقها بعد قصف منزلهم في القطاع.

—#Now 📌 A Palestinian child in the Jabalia Camp… pic.twitter.com/oGflshyCwu — فضل العيسائي (@fadhlalesaeiy) October 31, 2023

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400 شهيد وجريح مجزرة جباليا

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت تسجيل ما بين 400 شهيد وجريح في المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

وقالت إن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة.

وأضافت أن الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي، ولم تكن هناك أسرة لعلاج الجرحى الذين وصلوا للمستشفى.

6 قنابل على المخيم

فيما ذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال قصفت المُخيم بستة قنابل تزن الواحدة منها طنًا من المُتفجرات.

وفيما أثارت هذه المجزرة غضبا عارما، حاولت إسرائيل تبرئة ساحتها، حيث ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، أن الغارة كانت تستهدف قائدًا في حماس مختبئًا في مخبأ تحت الأرض وأنه عندما انهار المجمع يحتمل أنه أدى لانهار المباني القريبة.