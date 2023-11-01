سبب انسحاب أستراليا أمام السعودية لاستضافة مونديال كأس العالم 2034

وطن- أوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، عن سبب انسحاب أستراليا ملفها أمام السعودية، التي تمكنت من الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في استضافة نسخة مونديال كأس العالم 2034.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم جونسون، بأنه من الصعب جداً على بلاده منافسة المملكة العربية السعودية في استضافة نسخة مونديال كأس العالم 2034.

سبب انسحاب أستراليا من استضافة مونديال كأس العالم 2034

وكانت أستراليا قد سبحت طلبها المقدم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، من أجل استضافة مونديال كأس العالم 2034، وهو ما جعل السعودية الدولة الوحيدة المرشحة لاستضافة هذه النسخة.

وأردف رئيس الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون، ” أعبر عن استيائي من ضيق المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، للدول الراغبة في تنظيم المونديال وهي الرابع من شهر أكتوبر”.

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توقيت الفيفا المبكر

كما وأضاف، ” التوقيت المبكر لعملية التقدم بعروض أربكنا، لكننا تعاملنا مع الأمر بحكمة وحاولنا الاستفادة من الفرص المتاحة”.

وتابع جونسون، ” قبل أي قرار يمس كرة القدم الأسترالية أنظر إلى نقاط القوة والضعف لدينا، وكذلك الظروف المعاكسة”.

كما واستكمل، ” عندما درست الأمر وجدت أن أمامنا فرصة جيدة، لكن في النهاية لن تكون النتيجة في صالح أستراليا”.

وأشار، “علينا أن نتحلى بالواقعية، السعودية تمتلك العروض القوية، لديهم الكثير من الموارد ليس فقط المتعلقة بكأس العالم للرجال 2034، كما أنهم دخلوا بقوة سوق كرة القدم الأوروبية عن طريق الاستثمارات السخية”.

وختم جونسون، ” أستراليا شاركت مؤخراً في استضافة كأس العالم للسيدات في نيوزيلندا، وستركز على عرض كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029″.

وكان اتحاد الفيفا قد أعلن الثلاثاء عن اختيار السعودية لاستضافة مونديال كأس العالم 2034، وبذلك تعد ثالث دولة عربية تستضيف هذا الحدث الكروي والعالمي بعد قطر والمغرب.

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