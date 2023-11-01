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    الهدهد

    كالمطر.. حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس آليات الاحتلال (فيديو)

    كتائب سرايا القدس أمطرت آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محور جنوب غزة ومحور شمال غرب غزة بقذائف الهاون
    محمد أمين ميرةبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات1 دقائق
    استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي
    سرايا القدس تدك آليات الاحتلال بقذائف الهاون

    وطن – أظهر مقطع مصور نشرته فصائل المقاومة الفلسطينية، لحظة استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قطاع غزة المحاصر بقذائف الهاون.

    ونشر الإعلام الحربي لكتائب “سرايا القدس“، لحظة إرسال قذائف الهاون إلى آليات ومواقع توغل العدو الإسرائيلي في محيط قطاع غزة.

    وأظهرت المشاهد حمم الهاون التي دك بها الفصيل الفلسطيني آليات العدو، التي حاولت التوغل من محور جنوب غزة ومن محور شمال غربي القطاع.

    ويأتي ذلك بالتزامن مع توغل إسرائيلي نفذته قوات الاحتلال في أطراف القطاع، لتتصاعد الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين جيش الاحتلال وكتائب القسام.

    خسائر فادحة للاحتلال في غزة

    وتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر جديدة بعمليات نوعية للمقاومة شمالي قطاع غزة، وفق ما أعلنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

    وارتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية منذ، الثلاثاء، إلى 16 ليصل عدد الجنود القتلى بالمجمل إلى 328 قتيلاً، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

    وكانت القسام قد نشرت مقاطع مصورة وثقت تنفيذ عناصرها عملاً هجومياً وصف بالهندسي، داخل موقع “أبو مطيبق” العسكري الإسرائيلي وفيه تمكنت المقاومة من إسقاط برج المراقبة والاتصالات الرئيسي.

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