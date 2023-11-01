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    الهدهد

    مجلس الأمة الكويتي يقر توصيات بتأسيس مدينة في غزة وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب

    وافق مجلس الأمة الكويتي على 13 توصية بشأن غزة بعد جلسة خاصة تناولت الأوضاع في القطاع الفلسطيني المحاصر
    محمد أمين ميرةبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مجلس الأمة الكويتي
    مجلس الأمة الكويتي يوصي بتأسيس مدينة الكويت الإنسانية في قطاع غزة

    وطن – أقر مجلس الأمة الكويتي 13 توصية نيابية بخصوص غزة، أبرزها تأسيس مدينة “الكويت الإنسانية” داخل القطاع المحاصر والعديد من سبل الدعم ضمن مجالات مختلفة.

    وذكر رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أن الجلسة الأخيرة صدر عنها 13 توصية بخصوص غزة منها مطالبة الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة الإعمار في القطاع.

    كما تدعو التوصيات الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال، لدعم صندوق إعادة الإعمار في غزة وتفعيل مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

    مدينة الكويت الإنسانية داخل غزة

    ومن الدعم الذي تضمنته التوصيات دعوة الحكومة إلى التعاون مع اللجان والجمعيات الخيرية، لتأسيس مدينة الكويت الإنسانية في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.

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    وجاء في التوصيات التأكيد على وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.

    وتضمنت التوصيات دعوات لمقاطعة الاحتلال وملاحقة رئيس وزرائه وقادته العسكريين والسياسيين، كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم.

    توصيات لكسر حصار غزة

    مجلس الأمة الكويتي طالب كافة الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة، للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت واتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية لكسر حصار غزة.

    وأكدت التوصيات على تسهيلات ستقدمها الكويت للمواطنين الفلسطينيين الذين يودون لم شملهم بأهاليهم في القطاع المحاصر.

    واللافت في التوصيات التشديد على ملاحقة أي حالات نشاز تحاول التبرير للمحتل بأي شكل من الأشكال تطبيقاً لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية.

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