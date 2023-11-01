مجلس الأمة الكويتي يقر توصيات بتأسيس مدينة في غزة وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب

وطن – أقر مجلس الأمة الكويتي 13 توصية نيابية بخصوص غزة، أبرزها تأسيس مدينة “الكويت الإنسانية” داخل القطاع المحاصر والعديد من سبل الدعم ضمن مجالات مختلفة.

وذكر رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أن الجلسة الأخيرة صدر عنها 13 توصية بخصوص غزة منها مطالبة الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة الإعمار في القطاع.

كما تدعو التوصيات الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال، لدعم صندوق إعادة الإعمار في غزة وتفعيل مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

الأمين العام لمجلس الأمة خالد سعد أبو صليب يتلو التوصيات النيابية التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة الخاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة pic.twitter.com/r22OwHjyFh — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 1, 2023

مدينة الكويت الإنسانية داخل غزة

ومن الدعم الذي تضمنته التوصيات دعوة الحكومة إلى التعاون مع اللجان والجمعيات الخيرية، لتأسيس مدينة الكويت الإنسانية في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.

اقرأ أيضا:

وجاء في التوصيات التأكيد على وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.

وتضمنت التوصيات دعوات لمقاطعة الاحتلال وملاحقة رئيس وزرائه وقادته العسكريين والسياسيين، كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم.

من توصيات #مجلس_الامة الكويتي اليوم المتعلقة بأحداث #غزة؛ – ملاحقة رئيس الحكومة الاسرائيلية والقادة السياسيين والعسكريين أمام المحاكم الدوليةكمجرمي حرب.

– تاسيس مدينه تسمى الكويت في قطاع غزة لمكافحة فكرة التهجير.

– إنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها.

– رفض كل أشكال… pic.twitter.com/TClbqH5VVa — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) November 1, 2023

توصيات لكسر حصار غزة

مجلس الأمة الكويتي طالب كافة الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة، للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت واتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية لكسر حصار غزة.

وأكدت التوصيات على تسهيلات ستقدمها الكويت للمواطنين الفلسطينيين الذين يودون لم شملهم بأهاليهم في القطاع المحاصر.

مجلس الأمة يوافق على 13 توصية لدعم كفاح وصمود الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة pic.twitter.com/p0r7Kf49l4 — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 1, 2023

واللافت في التوصيات التشديد على ملاحقة أي حالات نشاز تحاول التبرير للمحتل بأي شكل من الأشكال تطبيقاً لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية.