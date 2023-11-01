“أرضيت يا رب”.. وداع مؤثر من فلسطيني لابنه الرضيع بعد استشهاده

وطن – أظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مشهداً مؤثراً لأب فلسطيني يودع ابنه الرضيع بعد استشهاده في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وظهر الأب في مقطع الفيديو المتداول وهو يحمل طفله الذي بدا ملطخاً بالدماء، وهو يرفعه عالياً ويقول بصبر وتسليم ويقول: “أرضيت يارب؟.. خذ من دمائنا وأموالنا وبيوتنا حتى ترضى يا رب”.

وكررها ثانية وتابع قائلاً: “الحمد لله على هذه التضحية وهذا الاصطفاء”.

استهداف الأطـفال بقنابل الاحتلال في غزة

وفيما لم تعرف ظروف استشهاد الطفل المحمول بين يدي والده أو مكان استشهاده داخل غزة، قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 70% ممن استشهدوا في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، هم من الأطفال والنساء.

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ونقل موقع “الجزيرة نت” عن المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل قولها، الثلاثاء، إن أكثر من 3400 طفل قتلوا في غزة حتى يوم الاثنين، جراء القصف الإسرائيلي، فيما أصيب 6300 طفل على الأقل.

وأوضحت أن هذه الحصيلة تشير إلى أن 420 طفلا يستشهدون أو يصابون يوميا في قطاع غزة.

من جانبها قالت وزارة الصحة في غزة، إن العدوان المتواصل على القطاع المحاصر أسفر عن استشهاد 8805 بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، وإصابة 22240 بجروح مختلفة، حتى ظهر الأربعاء.