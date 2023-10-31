رئيس الموساد الإسرائيلي في قطر لإجراء محادثات بشأن الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة

وطن- كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا زار قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع والتقى بكبار المسؤولين القطريين لمناقشة جهودهم في محاولة تأمين إطلاق سراح أكثر من 235 إسرائيليًا وأجنبيًا محتجزين كأسرى لدى المقاومة.

وقال الموقع إن أهمية ذلك تنبع من أن قطر حاليا هي الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس بشأن قضية الأسرى، حيث تعمل إدارة بايدن أيضًا مع قطر بشأن هذه القضية لأن العديد من الأسرى الذين تحتجزهم حماس هم مزدوجي الجنسية ويحملون الجنسية الامريكية بجانب الإسرائيلية.

قال مسؤولان إسرائيليان إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي قرر يوم الخميس الماضي بدء عمليته البرية الموسعة في غزة بعد أن لم تؤت الوساطة القطرية أي نتيجة.

وأوضح المسؤولان الإسرائيليان أن إسرائيل اتخذت القرار جزئيا لأن حماس رفضت تزويد إسرائيل عبر قطر بقائمة بأسماء جميع الأسرى الذين تحتجزهم، في حين أوضحت حماس للمسؤولين القطريين إنها لا تزال في طور معرفة مكان وجود جميع الرهائن وهوياتهم.

ووفقا للمصادر، فإن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن الشعور السائد في تل بيب هو أن هذا مجرد تكتيك لكسب الوقت ومنع عملية برية إسرائيلية.

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استئناف المحادثات

وبحسب الموقع، استأنفت محادثات الإفراج عن الأسرى، التي قال مصدران مطلعان حول هذه القضية إنها إيجابية وبناءة، لكنها لم تؤد إلى انفراجة.

وقال مصدر ثالث مطلع على المحادثات إنه تم إحراز تقدم.

ومنذ بدء عملية التوغل البري المحدودة في وقت متأخر من يوم الجمعة، قال كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت علناً إن زيادة الضغط العسكري على حماس قد يدفع الحركة إلى إطلاق سراح الرهائن.

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ونشرت حماس يوم الاثنين شريط فيديو للرهائن الثلاثة: يلينا تروبينوف ودانييل ألوني وريمون كيرشت.

وظهرت “ألوني”، التي تحدثت في الفيديو، وهي نتنياهو على التخلي عنهم عندما وقع الهجوم وبعد احتجازهم كرهائن.

وقالت “ألوني” وهي تصرخ:”حررونا الآن. أطلقوا سراح المدنيين. أطلقوا سراح أسراهم. أطلقوا سراحنا الآن”.

الجميع مقابل الجميع

من جانبهم، قال ممثلو عائلات الأسرى الذين التقوا بنتنياهو وغالانت في الأيام الأخيرة إنهم يريدون أن توافق الحكومة على صفقة “الجميع مقابل الجميع” مع حماس.

وكجزء من هذه الصفقة، ستطلق حماس سراح جميع الرهائن مقابل إطلاق سراح أكثر من 6000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.