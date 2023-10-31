السعودية تقترب من تنظيم مونديال 2034 بعد انسحاب أستراليا

وطن- أكدت وكالة “رويترز” للأنباء أن السعودية أصبحت أمام فرصة كبيرة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034 بعد أن أكدت أستراليا أنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة العالمية في الموعد النهائي يوم الثلاثاء.

وكان اتحاد “الفيفا” قد دعا الدول الآسيوية والأوقيانوسية لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول.

وقال جيمس جونسون، رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، إن بلاده “تستكشف إمكانية” استضافة كأس العالم 2034، لكن الاتحاد الأسترالي قال اليوم الثلاثاء إنه سيركز بدلاً من ذلك على عروض كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029.

السعودية صاحبة العرض الوحيد

ووفقاً لوكالة “رويترز“، فإن قرار أستراليا بعدم المضي قدمًا في عام 2034 يترك المملكة العربية السعودية باعتبارها صاحب العرض الوحيد المؤكد.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أنها ستقدم عرضًا بعد دقائق فقط من دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقديم عروض من آسيا وأوقيانوسيا في الرابع من أكتوبر.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة القارية للرياضة التي تنتمي إليها أستراليا، إن “عائلة كرة القدم الآسيوية بأكملها” ستقف متحدة لدعم العرض السعودي.

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إندونيسيا تعلن دعم ملف السعودية

وبعد أسبوع من دعوة الفيفا، قالت إندونيسيا إنها تجري مناقشات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل مع ماليزيا وسنغافورة – قبل أن تقول بعد أسبوع إنها تدعم العرض السعودي .

كما واستضافت أستراليا بطولة كأس العالم للسيدات بنجاح هذا العام، لكنها لم تستضف مطلقًا بطولة كأس العالم للرجال.

وأشار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، “نعتقد أننا في وضع قوي لاستضافة أقدم مسابقة دولية للسيدات في العالم – كأس آسيا للسيدات 2026 – ومن ثم الترحيب بأعظم الفرق في كرة القدم العالمية في كأس العالم للأندية 2029”.

وكان “الفيفا” قد منح حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا، كما وأضاف مباريات الذكرى المئوية لكأس العالم في دول أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.