الحرب على غزة.. حمدين صباحي يحرج السيسي بسبب غزة ويوجه له 4 مطالب عاجلة

وطن- أحرج السياسي المصري البارز والمرشح في انتخابات الرئاسة سابقا حمدين صباحي، نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه له 4 مطالب لتنفيذها فورا بخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس، حدّد حمدين صباحي المطالب الأربعة وهي مطالبة الجيش بتأمين دخول دائم للإغاثة عبر معبر رفح والتصدي لمن يمنعها، ومنع سفن داعمي العدوان من المرور في قناة السويس، وطرد سفير إسرائيل لدى القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب، والإفراج الفوري عن متظاهري دعم غزة.

••نطالب جيشنا بتأمين دخول دائم للإغاثة عبر معبر رفح والتصدي لمن يمنعها .

••منع سفن داعمي العدوان من المرور في قناة السويس .

•• طرد سفير العدوان وسحب سفيرنا

•• الافراج الفوري عن متظاهري دعم غزة .

من المؤتمر الصحفي للحركة المدنية الديمقراطية ، السبت 28 اكتوبر 2023 pic.twitter.com/XVTtacotjH — حمدين صباحي (@HamdeenSabahy) October 30, 2023

انتقادات متصاعدة لمصر

تغريدة حمدين صباحي جاءت في ظل الانتقادات المتصاعدة التي تُوجه لمصر بسبب عجزها أو تنصلها من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بالشكل المطلوب، رغم تكدسها بمعبر رفح بعدما أرسلت العديد من الدول حول العالم أطنانا من المساعدات.

وزادت مؤخرا، المناشدات والمطالبات الشعبية والسياسية للقاهرة بضرورة فتح معبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة، بشكل منفرد، ومن دون التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

كما أثيرت تساؤلات عن الأسباب التي تمنع مصر من كسر حصار غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع في ظل الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

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غياب الإرادة السياسية

ويرى الكثير من السياسيين، أنه لا يوجد شيء يمنع مصر من فتح معبر رفح سوى غياب الإرادة السياسية لأن المعبر مصري فلسطيني، وغزة خارج سيطرة الاحتلال.

هجوم ضمني من القسام على مصر

وكانت أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد وجه انتقادا ضمنيا لمصر وأحرج زعماء العرب، قائلا في آخر كلماته المصورة: “لا نطالب الحكام العرب بتحريك جيوشهم للدفاع عن أطفال غزة أو المقدسات، فقد أخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال”.

وأضاف: “أقول لزعماء أمتنا العربية، هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات”.