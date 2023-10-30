إعلامي مصري يفضح أحمد عز بعد ترويجه شائعة تبرعه بهدية تركي آل الشيخ لأهالي غزة!

وطن- بعد حالة الغضب التي انتابت الناشطين على مواقع التواصل ضد الفنان المصري أحمد عز لإصراره على المشاركة في موسم الرياض رغم الحرب الشعواء التي تشن على قطاع غزة منذ 23 يوما وتلقيه هدية باهظة الثمن من تركي آل الشيخ، روجت مواقع مصرية مقربة من السلطة عن تبرعه بثمن الهدية البالغ 750 ألف دولار لصالح غزة.

وكان موقع “صدى البلد” المملوك لرجل الأعمال محمد أبو العينين والمقرب جدا من دوائر صنع القرار، أول من روج لهذه الإشاعة، زعما أن أحمد عز تبرع بالهدية للهلال الاحمر المصري لصالح أهل غزة.

من جانبه، كذب الإعلامي المصري هاني عزب الذي كان أول من كشف عن قيمة الهدية، الإشاعة، مؤكدا بأن أحمد عز لم يتواصل مع الهلال لاحمر المصري إطلاقا، موضحا أنه ما زال في السعودية حتى للحظة.

الهلال الأحمر المصري ينفي تلقيه أي تبرع من أحمد عز

وقال في منشور له عبر “فيسبوك”:” من وقت ما نشرت قيمة الساعة اللى حصل عليها احمد عز من موسم الرياض وظهرت محاولات لتلميعه بإنه هيتبرع بالهدية للهلال الاحمر فى مواقع مجهولة وبدون مصدر”.

وأكد هاني عزب بأن ما حدث هو “متاجرة رخيصة جداً ومحاولة لتحسين صورته وما فعله فى تجاهل تام لاخواتنا فى فلسطين”.

وأكد “عزب” على أن ما قاله مبني على عدة أسباب، ولها أنه “سأل بشكل شخصي الهلال الاحمر الذي أكد أنه لم يصله أي ساعة من أحمد عز.

أحمد عز يرفض دفع نفقة أولاده

وأضاف هاني عزب أن “احمد عز اصلا كان رافع قضية ضد أولاده عشان النفقة اللي هي ٢٠ الف جنيه كتير عليه وعايز يقلل المبلغ…هيتبرع بـ٣٥ مليون مرة واحدة”.

كما اوضح أنه ” لو تبرع بالساعة فاعتقد هيعمل له مشاكل كتير مع مسئولي موسم الرياض.”

ولفت إلى أن “احمد عز لا يزال في السعودية من وقت الحفلة وبدأ بشكل رسمي تصوير فيلمه الجديد هناك اللى برعاية هيئة الترفيه… وده غير المسرحية اللي هيتم عرضها فى موسم الرياض بعد أيام”.

وفي الختام، تساءل الإعلامي هاني عزب قائلا:”هل من الرجولة غسل السمعة وتحسين الصورة بيكون على حسب القضية الفلسطنية ومحاولة الحصول على لقطات مش حقيقة؟”.

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تكريم أحمد عز في موسم الرياض

وكان ناشطون قد تداولوا صور تكريم أحمد عز، الذي شارك في حفل افتتاح موسم الرياض الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، دون أي مراعاة أو تضامن مع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وتضمن التكريم، حصول أحمد عز على ساعة من قبل تركي آل الشيخ، تُقدر قيمتها بـ 750 ألف دولار ما يعادل أكثر من 23 مليون جنيه رسمي (بالسعر الرسمي للدولار)، وأكثر من 36 مليون جنيه (بسعر السوق السوداء).