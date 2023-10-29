عودة الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة تدريجي.. ورجال مرابطون يواصلون المهمة تحت النار

وطن- عادت اتصالات الهاتف والإنترنت بشكل تدريجي إلى قطاع غزة، وذلك بعد أن قطعها جيش الاحتلال يوم الجمعة، لتنفيذ القصف العنف على القطاع المحاصر خلال الحرب الراهنة.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال” في بيان نشرته على منصة “إكس”: “أهلنا الكرام في الوطن الحبيب.. نود أن نعلن عن عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والانترنت) للعمل بشكل تدريجي، والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة للعدوان مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023”.

وأضافت: “بخصوص الشبكة الداخلية في القطاع، وبالرغم من خطورة الوضع الميداني فإن طواقمنا الفنية كانت ولا زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة، قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات”.

يأتي هذا فيما نقلت قناة الجزيرة، عن سكان في قطاع غزة، قولهم إنهم تمكنوا من الاتصال بالإنترنت والتواصل مع الآخرين في ساعات الصباح الأولى.

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قطع الاتصالات في الليلة الأكثر عنفا في الحرب على غزة

يشار إلى أن انقطاع الاتصالات يوم الجمعة عن قطاع غزة، منع أكثر من مليوني شخص من التواصل مع أقاربهم خارج القطاع المحاصر أو داخله.

كما تسبب ذلك في تعجيز المواطنين من التواصل مع رجال الإسعاف والمدني لإنقاذ جرحى القصف الذي كان وحشيا في تلك الليلة.

تحذيرات من مجازر في غزة

ومع فرض هذا العزل المروع لقطاع غزة، انهالت تحذيرات المنظمات الدولية الحقوقية التي نبهت إلى أن هذا الأمر يعني تغطية إسرائيلية على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت قد يكون بمثابة غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان.

أما منظمة العفو الدولية التي فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، فقد أعربت عن أسفها لأن انقطاع الاتصالات يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.