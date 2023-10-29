ظهرت في شمال ليبيا.. قصة المسيرة الغامضة والمجهولة التي حلقت في سماء غزة

وطن- أظهرت بيانات الملاحة، طائرة من دون مسيرة تحلق فوق قطاع غزة مخفية هويتها بالكامل، بالتزامن مع تكثيف الاحتلال قصفه على القطاع.

وحللت منصة إيكاد قصة الطائرة المسيرة التي ظهرت يوم السبت، حيث تتبعت المنصة التسلسل الزمني لرحلة الطائرة.

#جيوبوست | أظهرت بيانات الملاحة اليوم السبت 28 أكتوبر طائرة مسيرة تحلق فوق قطاع غزة مخفية هويتها بالكامل، بالتزامن مع تكثيف الاحتلال قصفه على القطاع. ✔️تتبعنا التسلسل الزمني لرحلة الطائرة، ووجدنا أنها ظهرت شمال ليبيا جنوب جزيرة كريت اليونانية عند الساعة 11 بتوقيت غرينتش، لكنها… pic.twitter.com/WSFP3tzy1G — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 28, 2023

وتبين أنها ظهرت شمال ليبيا وجنوب جزيرة كريت اليونانية عند الساعة 11 بتوقيت غرينتش، لكنها اختفت في الساعة 12 وهي تتجه إلى شرق المتوسط.

بعد ذلك، عاودت الطائرة المسيرة الظهور بعد قرابة ساعة أمام السواحل الفلسطينية عند الساعة 14 بتوقيت غرينتش، واستمرت بالتحليق في هيئة مراقبة أمام السواحل الفلسطينية حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، لتدخل بعدها المجال الجوي لقطاع غزة وتستمر في التحليق.

ومن خلال البحث عن الطائرة، لم تظهر أي بيانات لها على برنامج مراقبة حركة الملاحة الجوية “flightradar24” سوى رقم تسجيلها في منظمة الطيران المدني الدولية وهو “E9D001″، كما يظهر رمز النداء “Squawk Code” وهو “1211”، الذي تستخدمه الطائرات الأمريكية.

وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع نحو 24 ألف قدم، وبتحليل مسارها وارتفاعها، وبالتالي من المرجح أنها مسيرة أمريكية قد تكون من طراز “EP-3” التي يمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 27 ألف قدم، أو من طراز “MQ-9” التي تستطيع التحليق على ارتفاع يصل إلى 25 ألف قدم.

ووفق المنصة، فقد تكون كانت الطائرة قد شاركت في عمليات الاستطلاع الجوي مع إسرائيل، وهو ما يشير إلى أنها تساهم في المراقبة لصالح الاحتلال.

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الحرب على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الـ23، فيما كثف جيش الاحتلال من غاراته واعتداءاته جوا وبحرا وبرا، وأوقعت غاراتها عشرات الشهداء والمصابين في جنوب ووسط القطاع المحاصر.

وتجاوزت حصيلة شهداء الحرب على غزة، ثمانية آلاف شهيد، بينهم نحو 3200 طفل، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح.

في الوقت نفسه، شهدت مدن الضفة الغربية اعتداءات متصاعدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء، بالتزامن مع هجمات لمجموعات من المستوطنين استهدفت عددا من المناطق بالضفة بحماية من جنود الاحتلال.

واستشهد شاب في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وأصيب عشرة آخرون عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، مما أدى إلى وقوع مواجهات.

🎥- شهيد وأكثر من 10 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما شمال غرب #رام_الله. pic.twitter.com/qpuSVMS0aj — عربي بوست (@arabic_post) October 29, 2023

فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب وإصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة طوباس وبلدة طمون، ذلك بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة لتنفيذ عمليات اعتقال تخللها تجريف لبعض الشوارع قبل أن تنسحب لاحقا.

وارتقى الشهيد الثالث في مخيم عسكر القديم بنابلس، أين أصيب أيضا أربعة شبان برصاص الاحتلال، إثر اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.