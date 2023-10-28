ليلة عُزلت فيها غزة عن العالم.. مشاهد مأساوية لسيدات عالقات تحت غارات الاحتلال

وطن- بعدما عُزِل قطاع غزة عن العالم بسبب قطع الاتصالات والإنترنت، غابت المشاهد التي توثق المجازر التي يشنها جيش الاحتلال تزامنا مع ليلة مليئة بالغارات والقصف حتى وُصفت بأنها الأعنف على القطاع منذ بدء الحرب.

إلا أن مقطعا جرى تداوله على منصة إكس، وثق صعود ألسنة اللهب وهي تنبعث من المنازل وسط صراخ سكانها العالقين بداخلها بعد قصفها على رؤوس ساكنيها.

وسُمع في الفيديو، صوت سيدات يصرخن جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ارتكبت في الساعات الماضية.

مقطع من غزة يظهر ألسنة اللهب تنبعث من البيوت وسط صراخ سكانها العالقين بداخلها بعد قصفها على رؤوس ساكنيها.#غزه_الان pic.twitter.com/BhBVQJE86O — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) October 28, 2023

أعنف قصف على غزة

وشهد قطاع غزة مساء الجمعة وفجر السبت، قصفا هو الأعنف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

واستهدفت مقاتلات الاحتلال، محيطي مستشفيي الشفاء والإندونيسي بأكثر من 10 غارات جوية، تزامناً مع قطع كامل للإنترنت والاتصالات.

🔴◀️#شاهد.. فيديو لسقوط قذيفة مدفعية بجانب مبنى #المستشفى_الأندونيسي شمال غزة، جراء القصف الذي لم يتوقف الليلة. pic.twitter.com/r29zKS3mn3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 28, 2023

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كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف على مواقع في شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي وبحري على جميع مناطق القطاع.

وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جميع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن قطاع غزة، وذلك في وقت يعيش فيه القطاع في ظلام دامس مستمر منذ بدء هذا العدوان.

صعوبة الوصول لمناطق القصف

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف، لم تتمكن من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة.

وحتى ساعات الفجر، سُمعت أصوات قصف واشتباكات شرقي قطاع غزة بعد ليلة طويلة من الغارات والتصدي.