سيارات تفحمت بأصحابها.. سبب حادث طريق الصحراوي في مصر (شاهد)

وطن- شهدت مصر، فاجعة مأساوية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي جراء حادث مروري مروع، راح ضحيته 32 شخصا، فيما أصيب 58 آخرون.

وأظهرت مقاطع مصورة، على منصة “إكس”، العديد من السيارات التي اندلعت فيها النيران جراء الحادث المروعة.

ووقع الحادث المروع بين حافلة وعشرات السيارات، فيما تكدست السيارات فوق بعضها وهي تحترق.

كما شوهدت عشرات السيارات المتفحمة وهي يتم رفعها من مكان حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتبين أن دمارا كبيرا أصابها.

بدورها، قالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إنها دفعت بـ20 سيارة إسعاف لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع بين حافلة نقل جماعي وعدد من السيارات.

سبب حادث الطريق الصحراوي في مصر

وكشفت التحريات الأمنية، أنه أثناء سير سيارة على الطّريق الصّحـراوي، على بعد نحو 132 كيلومترا شمالي العاصمة القاهرة، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.

يشار إلى إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفيد بمصرع سبعة آلاف شخص سنوياً في حوادث الطرق بمصر. أما الإصابات فسجلت ارتفاعاً في نهاية عام 2020 لتصل إلى 57 ألف شخص.