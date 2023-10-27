وزير الداخلية الفرنسي يُواصل هجومه الحاد على بنزيما لتضامنه مع فلسطين

وطن- يُواصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، هجومه العنيف على اللاعب كريم بنزيما نجم فريق الاتحاد السعودي، بعد تضامنه مع أهل فلسطين بغزة، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف والمستمرة على قطاع غزة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي دارمانان، عن اللاعب كريم بنزيما، خلال خطاب ألقي به أمام جمهور من قادة الجالية الفرنسية خلال زيارة له لإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات، ” لديه مسؤولية مجتمعية غير عادية”. يقصد شهرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هجوم وزير الداخلية الفرنسي على بنزيما لدعمه فلسطين

وتابع وزير الداخلية درامانان، ” قد تتساءل عن سبب رد فعل وزير الداخلية على تغريده لاعب كرة القدم (بنزيما)، لكن عندما يمس 20 مليون شخص، أعتقد أن دوري هو إدانة ذلك”.

كما واستكمل، ” لا يمكنك أن تسأل ماذا يفعل لاعب كرة القدم عندما يغرد عن رأي سياسي؟!، وعندما يفعل ذلك فإنه يفعل ذلك بطريقة انتقائية. وأعتقد شخصياُ أن ذلك يخفي شيئاً ما، وعدم رؤيته هو أمر ساذج”.

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وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد وجه في تصريح له بوقت سابق، أصابع الاتهام عن ارتباط اللاعب كريم بنزيما بجماعة الإخوان المسلمين، بعد تغريده عبر فيها عن تضامنه مع أهل فلسطين بغزة عبر حسابه على منصة (X).

فيما رد محامي اللاعب بنزيما على الاتهامات الموجه إلى موكله بارتباطه بجماعة سيئة السمعة وهي “الإخوان المسلمين”، وأن هذا الادعاء كاذب، إلى جانب رفع شكوى ضد وزير الداخلية الفرنسي بسبب هذا الاتهام.

تضامن كريم بنزيما مع أهل فلسطين بغزة

وكان الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، قد تضامن مع أهل فلسطين بغزة، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثني النساء ولا الأطفال”.

وانتقل كريم بنزيما إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي بصفقة بلغت 200 مليون يورو، بعقد ساري المفعول حتى صيف 2023، بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي.

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