وزير الخارجية الأردني: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة

وطن – قال أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على قطاع غزة المحاصر، محذرا من أن نتيجتها ستكون “كارثية على المستوى الإنساني ولها أبعاد أسطورية لسنوات قادمة” حسب وصفه.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه أيمن الصفدي، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع (إكس)، وتزامنا مع أعنف هجوم وقصف شنته إسرائيل على غزة مع قطع كامل للاتصالات والإنترنت.

الصفدي: إسرائيل بدأت حربا برية ضد غزة

وقال الوزير الأردني في تغريدته التي رصدتها (وطن): “لقد شنت إسرائيل للتو حرباً برية على غزة. وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة.”

ولفت إلى أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني الموافقة على هذه الحرب العبثية، وهذا القتل العبثي.”

واستطرد وزير الخارجية الأردني: “الملايين سيتابعون التصويت على القرار العربي في الجمعية العامة والتاريخ سيحكم.”

قصف جنوني لغزة

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن جيش الاحتلال، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

ورفضت حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، بحسب وسائل إعلام فلسطينية محلية.

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وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

ومساء، الجمعة، انتشرت فيديوهات عديدة أظهرت سماء غزة وقد تحولت سماؤها ليلاً إلى نار مشتعلة، بفعل القصف الجنوني المكثف على أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين في مختلف أجزائها.

وشبه بعض الرواد القصف الوحشي على غزة، بذلك الأمريكي الذي طال العاصمة العراقية بغداد عام 2003، ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.