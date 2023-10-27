مشهد مؤثر لأم فلسطينية تودع أطفالها الأربعة بعد استشهادهم (فيديو)

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأم فلسطينية فقدت 4 من أولادها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدت هي تودعهم بألم وحسرة.

واستشهد أطفال الفلسطينية “سماح حمايدة” الأربعة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة “الحمايدة” بمدينة رفح جنوبي غزة، دون سابق إنذار مما أسفر عن استشهاد 12 وإصابة العشرات.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “الجزيرة مباشر“، السيدة المكلومة وهي تجلس إلى جانب عدد من النسوة أمام جثث الشهداء، وتبكي بحرقة وتقول “أخذوا ثلاثة من ولادي وأخذوا البنت.”

وتابعت دون أن تكف عن البكاء:” أخذوا ضي عيوني الله ..الله يحسرهم على ولادهم”.

وأضافت بنبرة ممزوجة بالأسى والإرادة “والله زوالهم -إسرائيل- قريب، حسبي الله ونعم الوكيل”.

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عشرات الشهداء والمصابين

وفي اليوم الـ 21 من الحرب على غزة، أوقعت موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية المزيد من الشهداء في مناطق مختلفة بينها خان يونس ومخيم جباليا، ودمرت المزيد من المنازل والمساجد في القطاع المحاصر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين، الجمعة، بغارات شنها الطيران الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة لتدمير في البنايات السكنية والبنية التحتية.