طفل فلسطيني يهز ضمير العالم من وسط الركام: نريد أن نعرف حياة الفرحة والألعاب (شاهد)

وطن- ظهر طفل فلسطيني في مشهد مؤثر، يتحدث فيه من بين الركام بعد استهداف منزله جراء غارة إسرائيلية ضمن الحرب المستعرة التي يشنها جيش الاحتلال.

وقال الطفل متحدثا بصمود كبير: “شوفوا كيف الركام مليان في كل مكان.. إحنا أصلا مش حقنا نعيش هذه المعيشة.. المفروض إحنا نعرف كيف حياة الألعاب وحياة الفرحة”.

وأضاف: “هذا العدو (الإسرائيلي) لا يعرف غير القتل والغدر فقط.. مش بيميز بين أي حد، لو صغير أو الكبير.. المهم يقتل”.

وتابع: “اليهود بيفكروا علشان قتلوا منا كتير يبقى إحنا هنترك أرضنا وهنكرهها ونعطيهم إياها ونستسلم.. لكن إحنا كل ما بيعملوا فينا كده بتزيد عزيمتنا وتزيد قوتنا.. وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله، وهننتصر عليهم”.

واستشهد الطفل الفلسطيني بآية قرآنية ليؤكد صدق حديثه: “ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا”.

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الحرب الإسرائيلية على غزة

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ21 على التوالي، فيما أسفرت حتى الآن عن استشهاد 7326 فلسطينيا.

وتبرز في الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة، وجود عدد كبير من الأطفال بين قائمة الشهداء والجرحى، حيث جرى تسجيل نحو ثلاثة آلاف طفل.

كما يؤكد متخصصون أن آثارا نفسية مدمرة تلاحق الأطفال في قطاع غزة جراء هول الغارات الإسرائيلية، فضلا عن الأضرار الصحية والجسدية في ظل نقص التغذية بفعل الحصار المفروض على القطاع.

يُشار إلى أن عدد الأطفال (كل مَن يبلغ من العمر أقل من 18 عاما) في قطاع غزة المحاصر، يُشكِّل ما يُقارب نصف السكان البالغ عددهم أكثر من مليوني فرد.