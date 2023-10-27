حبيب نورمحمدوف يتضامن مع يوسف عطال بعد إيقافه لدعمه فلسطين (صور)

وطن- تضامن البطل الروسي في الفنون القتالية المختلطة المعتزل حبيب نورمحمدوف 35 عاماً، مع النجم الجزائري الدولي يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، عقب إصدارة عقولة إيقاف بحق اللاعب لدعمه فلسطين.

ونشر الروسي حبيب نور محمدوف، صورة للنجم الجزائري عطال عبر حسابه الشخصي على منصة (الانستغرام)، معلقاً عليها: ” هذه هي حرية التعبير الحقيقية في فرنسا”

تضامن حبيب نورمحمدوف مع يوسف عطال

وكانت اللجنة التأديبية في رابطة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، قد أصدرت في وقت سابق عقوبة الإيقاف بحق اللاعب الجزائري يوسف عطال نجم نادي نيس الفرنسي، لمدة 7 مباريات بسبب منشور تضامن فيه مع فلسطين.

ونشر الجزائري يوسف عطال فيديو للداعية الفلسطيني محمود الحسنات، وهو يدعو لأهل فلسطين بغزة، إلا أن السلطات الفرنسية وجماعات يهودية عنصرية اعتبرت هذا الفيديو بأنه تحريضي ويدعو إلى العنف بعد دعاء الشيخ الفلسطيني بيوم أسود لليهود وفق زعمهم.

منشور يوسف عطال عن فلسطين

كما واعتبرت السلطات الفرنسية في مدينة نيس، بأن مقطع الفيديو الذي نشره اللاعب الجزائري يوسف عطال أنه معاداة السامية ضد اليهود في فرنسا.

وحذف النجم الجزائري عطال مقطع الفيديو من حسابه الشخصي بعد حملة التحريض الواسعة ضده من قبل وسائل الإعلام الفرنسية العنصرية والجماعات اليهودية في فرنسا، إلى جانب اعتذار اللاعب عن هذا التصرف وأنه ضد أي عنف ضد الأبرياء والمدنيين في أي مكان في العالم.

لكن اعتذار الجزائري يوسف عطال لم يسلم من إصدارة عقوبة الإيقاف بحقه من قبل رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم على هذا التصرف.

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طرد أنور الغازي بسبب دعمه فلسطين

وفي سياق آخر متصل، تعرض النجم الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي للطرد من نادي ماينز الألماني بسبب موقفه الداعم لفلسطين، ليقوم النادي بفسخ التعاقد مع اللاعب.

كما وهدد السباح المصري الدولي عبد الرحمن سامح الحاصل على ميدالية ذهبية في مسافة 20 مترا فراشة في كأس العالم للسباحة بدول اليونان، بالقتل على خلفية موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لليوم ال21 على التوالي، بعد العملية البطولة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في ال7 من شهر أكتوبر الجاري في كافة مستوطنات غلاف قطاع غزة.

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