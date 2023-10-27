جماهير الزمالك تهتف بالصوت العالي ب”الروح بالدم نفديك يا فلسطين” تضامناً مع غزة (فيديو)

وطن- هزت أرجاء مدرجات ملعب “ستاد المقاولون العرب” بهتافات جماهير الزمالك ب”الروح بالدم نفديك يا فلسطين” تضامناً مع غزة، المعزولة عن العالم فلا ماء ولا كهربا ولا غذاء ولا إنترنت واتصالات، بسبب الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة لليوم ال21 على التوالي.

وظهر في مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، جماهير نادي الزمالك المصري وهو تهتف بحناجرها لفلسطين، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بغاراته العنيفة بحق المدنيين في قطاع غزة.

هتافات جماهير الزمالك تضامناً مع غزة

وكان لاعبو الزمالك قد عبروا عن تضامنهم في وقت سابق، بارتداء قميص المنتخب الفلسطيني (الفدائي) والكوفية الفلسطينية، تضامناً مع أهل فلسطين في غزة.

بعد 10 دقائق صامتة.. 5 دقائق من رسائل وهتافات جماهير الزمالك 🔊 pic.twitter.com/toy9mVzgiX — Kora Plus (@KoraPlusEG) October 27, 2023

كما وغرد العديد من نجوم الزمالك (القلعة البيضاء)، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، بتغريدات تضامنية ومساندة مع الشعب الفلسطيني، لعل أبرزهم أحمد سيد زيزو وقائد الفريق محمود عبد الرازق الشهير بلقب “شيكابالا“.

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كما وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقدت تجاوزت إحصائية عدد الشهداء أكثر من 7 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأكثر من 18 ألف جريح حتى هذه الساعة، جراء الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة.

قرارات الزمالك لدعم فلسطين

وأصدر نادي الزمالك العديد من القرارات التضامنية مع فلسطين في وقت سابق، تمثلت في تجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية تمهيداً لإرسالها لفلسطين، وتنظيم حملة تبرعات للدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي، وآخرها تشكيل لجنة دائمة لتقديم سبل الدعم لفلسطين.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر بيراميدز برصيد 13 نقطة للموسم الجاري.

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