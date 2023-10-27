بعد انقطاع الاتصالات والانترنت.. الزمالك يُواصل تضامنه مع غزة بهذه التغريده (صور)

وطن- تضامن نادي الزمالك بعد انقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت عن قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الحرب الأعنف التي يشنها على القطاع لليوم ال21 على التوالي، بهذه التغريده عبر حسابها الرسمي.

ونشر نادي الزمالك المصري عبر حسابه على منصة (X)، صورة لجماهير القلعة البيضاء التي هتفت لفلسطين خلال مباراة فريقها أمام إنبي، الجمعة، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تغريده الزمالك للتضامن مع أهل فلسطين بغزة

وعلق نادي الزمالك على صورة نشرها لجماهيره بعد انقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت عن أهل فلسطين بغزة، “وإن انقطعت الاتصالات، ستظل أصواتنا داعمة لأشقائنا”. كما وأرفق التغريده بعلم فلسطين.

وكانت جماهير الزمالك المصري، قد هتف طوال مباراة فريقه داخل المدرجات أمام منافسه إنبي، بعبارة: ” بالروح بالدم نفديك يا فلسطين“.

كما ووقف لاعبو نادي الزمالك المصري الذين ارتدوا الكوفية الفلسطينية وقميص المنتخب الفلسطيني، تعبيراً عن تضامنهم مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين في غزة والضفة الغربية.

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مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري

وفي سياق آخر، تعثر فريق الزمالك بالخسارة أمام إنبي على ميدان ملعب (ستاد المقاولون العرب)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي إنبي داخل مرمى الزمالك اللاعب زياد كمال في الدقيقة ال22 وأحمد أمين في الدقيقة ال68.

كما وأحرز أحمد سيد زيزو الهدف الوحيد لصالح الزمالك في الدقيقة ال30 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وبهذه الخسارة يتجمد فريق الزمالك عند 8 نقاط في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر بيراميدز برصيد 13 نقطة.

وحل فريق إنبي بهذا الفوز في المركز السادس من الترتيب برصيد 7 نقاط للموسم الجاري.