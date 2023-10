للمرة الثانية .. محاولة توغل بري فاشلة على حدود غزة واستهداف طائرة بـ”سام7″

وطن – بعد محاولة توغل بري فاشلة قبل أيام تكبّد فيها خسائر في الأرواح والآليات العسكرية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ تحرك بري في قطاع غزة، بينما أكّدت مصادر فلسطينية أن آليات الاحتلال لم تتجاوز السياج الأمني واقتصر تحركها في نفس المنطقة.

وتحدثت اذاعة جيش الاحتلال عن تعرّض دبابة لإطلاق صاروخ موجه اثناء محاولة التحرك عند السياج الفاصل مع القطاع فجر اليوم.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس، مقطع فيديو يوثق ما يبدو أنها تحركات برية، في القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن قواته تحركت في شمال غزة استعدادا للمراحل القتالية التالية، زاعما أن دبابات ومشاة الجيش استهدفت ما وصفها بـ”الخلايا الإرهابية والبنية التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات”.

وأضاف الجيش، في بيانه، إنه منذ ذلك الحين خرج الجنود من المنطقة وعادوا إلى “الأراضي الإسرائيلية”، وفق إدعائه.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023