بلومبيرغ: ضغوط أمريكية على دول الخليج لمنع جمع التبرعات للمقاومة الفلسطينية

وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن الولايات المتحدة تضغط على الدول الخليجية لمنع شعوبها من جمع التبرعات لصالح حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، ومواجهة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

منع جمع التبرعات للمقاومة الفلسطينية في دول الخليج

وقالت الوكالة في تقرير رصدته (وطن)، إن الخارجية الأمريكية حثت دول الخليج على تبادل معلومات استخباراتية، لفرض عقوبات أحادية أو مشتركة ضد الأفراد والكيانات التي تدعم المقاومة.

وعادة ما تقوم الجمعيات المرخصة في دول خليجية بجمع تبرعات وتوزيعها لمتضرري الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، لكن واشنطن تعتبر تلك المساعدات بمثابة دعم لحماس، علما أن دول الخليج لا تجمع أي أموال لصالح كيانات .

مزاعم تمويل عبر العملات المشفرة

وبحسب مزاعم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، تعمل واشنطن على وقف أي محاولة من حماس للاستفادة من هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر لجمع التبرعات والأموال الأخرى.

وتزعم الولايات المتحدة أن عمليات تمويل حماس تتم عبر عملات مشفرة، لكن وفق المسؤول في شركة “تي آر أم لابس” المتخصصة في تتبع الأموال غير المشروعة انخفضت بشكل كبير نسبة التبرعات التي تذهب إلى حماس عبر العملات المشفرة.

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وادعى الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين تجميد حسابات تستخدمها حماس لطلب التبرعات على وسائل التواصل في بايننس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

فيما ردت Binance بأنها تطبق قواعد العقوبات المعترف بها دولياً وتحظر الحسابات المرتبطة بأموال غير مشروعة.

ونقلت بلومبيرغ عن المسؤول البارز في وزارة الخزانة الأميركية آري ريدبورد، زعمه أن حماس استخدمت العملات المشفرة في وقت مبكر جدًا، منذ 2019 على الأقل، لجمع أموال على شبكة تلغرام وحتى على موقعها الإلكتروني الخاص.

ولليوم العشرين على التوالي تدعم الولايات المتحدة الأمريكية وقوى غربية الاحتلال الإسرائيلي في قصفه وتدميره لقطاع غزة، واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء فيها تحت ذريعة مواجهة حماس والمقاومة.