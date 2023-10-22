ما سبب كتابة أطفال غزة أسماءهم على أجسادهم؟! (فيديو)

وطن – مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، برز في حصيلة الشهداء التي تتزايد باستمرار، حضور كبير للأطفال الذين يسقطون بين شهيد وجريح جراء القصف المروع للطيران الحربي الإسرائيلي، ومع مأساوية مشاهد قتل الأطفال، انتشرت ظاهرة لافتة وهي إقدام أطفال غزة على كتابة أسمائهم على أجسادهم.

إقدام أطفال غزة على تصرّف كهذا، الذي يستهدف تسهيل التعرف عليهم حال استشهادهم وتحوُلهم إلى أشلاء، يعبر عن قوة عزيمتهم في مجابهة العدوان الذي يتعرضون له.

هذا التصرف اللافت أثار تفاعلا كبيرا بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا شجاعة أطفال غزة وصمودهم.

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فقالت ناشطة تونسية: “قمة الشجاعة.. أطفال غزة يكتبون أسمائهم على أيديهم لتسهيل معرفتهم عند استشهادهم والغريب انهم يمزحون ويضحكون.. ربي يحميهم”.