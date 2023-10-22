جماهير ليفربول تتضامن مع فلسطين في مدرجات ملعب “الأنفيلد” (صور)

وطن- تضامنت جماهير ليفربول الإنجليزي مع فلسطين، خلال مباراة فريقها أمام إيفرتون، السبت، برفع الأعلام الفلسطينية واللافتات داخل مدرجات ملعب الأنفيلد، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة لليوم ال16 على التوالي.

ورفعت جماهير ليفربول داخل مدرجات ملعب “الأنفيلد”، لافتات تضامن مع أهل فلسطين في غزة، الذي يتعرضون لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد العملية البطولة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه المستوطنات المحتلة عام 1948، المحاذية للشريط الحدودي مع غزة.

تضامن جماهير ليفربول مع فلسطين

كما ورفع أحد المشجعين داخل مدرجات الملعب، لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية (مترجم)، ” في سبيل الله .. أنقذوا غزة”.

وحرصت جماهير ليفربول على الوقوف بجانب المصري محمد صلاح، من أجل التضامن مع فلسطين وأهل غزة، برفع الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات الأنفيلد، خلال مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحتفل المصري صلاح، بهدفه داخل مرمى شباك إيفرتون، في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تعبيراً عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة.

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مباراة ليفربول ضد إيفرتون

ونجح فريق ليفربول (الريدز)، من تحقيق الفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين دون مقابل، كان من توقيع المصري محمد صلاح في الدقيقتين ال75 منرف ركلة جزاء و90+7.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق إيفرتون أشلي يونغ في الدقيقة ال37، من قبل حكم المباراة، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ورفع فريق ليفربول رصيده من النقاط بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 21 نقطة.

فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز ال16 من جدول الترتيب بهذه الخسارة.