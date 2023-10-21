شاهد محلات ستاربكس في الكويت خاوية على عروشها دعماً لغزة (فيديو)

وطن – في استجابة كاملة لدعوات المقاطعة تضامنا مع غزة، وثق مواطن كويتي أحد فروع “ستاربكس” في الكويت خاوياً دون زبائن.

مقاطعة ستاربكس في الكويت

وأظهر مقطع الفيديو أحد فروع “ستاربكس” في الكويت، فارغاً تماماً دون ان يتواجد فيه زبون واحد، مع تأكيد مصور الفيديو أن الفرع كان يبقى مزدحماً جدا في مثل هذا الوقت الذي تم فيه تصوير الفيديو.

وقاال المواطن الكويتي إنه في مثل هذا الوقت من أيام مضت، لم يكن أحد يستطيع أن يمشي بداخله لشدة الإزدحام. ما يعكس التزام الكويتيين بمقاطعته تضامنا مع غزة، عقب إعلان شركة “ستار بكس” عن تأييدها لإسرائيل.

وأشادَ المغردون بقوة وعزيمة الكويتيين في مقاطعة “ستاربكس“. معبرين عن فخرهم بنخوة الكويتيين الذين إذا قالوا فعلوا.

كان ناشطون عرب قد دشنوا حملة عبر مواقع لتواصل لمقاطعة جميع التوكيلات لداعمة للاحتلال الإسرائلي في عدوانه على قطاع غزة. لا سيما ستار بكس وماكدونالدز.

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ستار بكس تقاضي نقابة عمالها لتضامنها مع فلسطين

واستمرارا في موقفها لداعم للاحتلال، رفعت شركة ستاربكس دعوة قضائية ضد نقابة عمالها بسبب تغريدة على منصة “X” (تويتر سابقا).

و كانت النقابة قد أكدت دعمها للشعب الفلسطيني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب ستاربكس.

كما دفع المنشور شركة المقاهي الامريكية إلى التنديد بموقف النقابة ومقاضاتها. معتبرة أنه يقود زبائنها للاعتقاد بتضامن ستاربكس مع الفلسطينيين