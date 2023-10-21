لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام دون إلقاء كلمته؟!

وطن – غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القاهرة التي وصلها، صباح السبت، بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام، بحسب ما أفاد الديوان الأميري القطري.

وبحسب بيان الديوان كان في وداع أمير قطر، لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

أمير قطر يغادر قمة القاهرة دون إلقاء كلمته

اللافت في الأمر وما أثار جدلا عبر مواقع التواصل، هو مغادرة الشيخ تميم بن حمد لقمة القاهرة دون إلقاء كلمته.

دفع ذلك كثيرون للتساؤل عن سبب مغادرة أمير قطر لقمة القاهرة، بهذا الشكل العاجل ودون إلقاء كلمته.

وتسبب هذا في انتشار الكثير من الشكوك والتعليقات والتخمينات حول موقف أمير قطر، خاصةً أن كل الزعماء المشاركين قاموا بإلقاء كلمة، وكان على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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وغرد أحد النشطاء في هذا السياق:”معجبهوش الحال … معه حق .. أول مرة أشوف قمة للسلام بها معظم الحضور يدين حماس “المجني عليها” ولا يدين الجاني.”

كما دوّن “زكريا”: “موقف مشرف.. فهم اللعبة تحية له.. عفوا قمة القاهرة للاستسلام.”

بينما قال عزيز: “غياب مشرف خير من حضور مكلف.. ما كان عليه أن يذهب أصلا من البداية.”

قمة القاهرة للسلام

وحتى الآن لم يتضح سبب مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لقمة القاهرة للسلام دون إلقاء كلمته.

في حين لم يصدر أي بيان رسمي قطري في هذا الشأن، سوى بيان الديوان الأميري الذي أعلن مغادرة الأمير للقمة والقاهرة.

وكان الشيخ تميم قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح، السبت، للمشاركة في قمة القاهرة للسلام رفقة زعماء العرب، وهي القمة التي دعت لها مصر لبحث تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية.

وافتتحت في القاهرة، السبت 21/10/2023، “قمة القاهرة الدولية للسلام” التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، ووقف التصعيد في قطاع غزة.

وعقدت القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة، و3 منظمات دولية. إلى جانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.

كما شارك في هذه القمة أيضا الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتحدثت تقارير عن أنّه من غير المستبعد ألا يصدر بيان ختامي، عن قمة القاهرة للسلام، مشيرةً إلى خلاف بين المجموعة العربية مع المسؤولين الأوروبيين الحاضرين، بسبب “وضع جملة (حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها)، وإدانة صريحة لحماس في البيان الختامي”.