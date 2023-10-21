على الهواء.. جيش الاحتلال يطلب من مكتب الجزيرة في غزة الإخلاء فورا

وطن- طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مكتب قناة الجزيرة القطرية في غزة، الإخلاء فورا بسبب قصف متوقع للمنطقة.

وجاء ذلك أثناء بث مباشر لمدير مكتب الجزيرة وائل الدحدوح من هناك، حيث كان على الهواء مباشرة واعتذر عن الاستمرار، حيث أوضح للمذيع أنه وردهم تحذيرا إسرائيليا طلب منهم الإخلاء فورا.

الجيش الإسرائيلي يطلب من مكتب الجزيرة في غزة الإخلاء فورا pic.twitter.com/QXVCklBrku — عُلا الفارس (@OlaAlfares) October 21, 2023

الاحتلال يرهب وسائل الإعلام بغزة لمنع التغطية

وأثناء البث على الهواء قال المذيع:”يبدو أننا سنشكر وائل الدحدوح سنعود إليك مرة جديدة، لأن هناك على ما يبدو مطلب بإخلاء وتحذيرات بقصف المكان مرة أخرى.”

وتابع:”سنترك فريق الجزيرة ليحتمي من قصف إسرائيلي محتمل على هذا المكان.”

وأوضح أن فريق الجزيرة تلقى تحذيرا من إمكانية قصف هذا المكان لذلك سيخلي هذه المنطقة.

إسرائيل تستهدف قناة الجزيرة

والجمعة، وفي خطوة تستهدف قناة “الجزيرة” لفضحها جرائم إسرائيل بحق قطاع غزة، أكدت وكالة “EFE” الفرنسية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قامت بإعداد نظام طوارئ لإغلاق مؤقت لوسائل الإعلام التي “تضر معلوماتها بالأمن القومي” في الحرب الحالية مع المقاومة في غزة.

ونقلت الوكالة عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية أنها قامت بصياغة الإجراء الطارئ، بموافقة وزارة الدفاع وقوات الأمن الإسرائيلية، ولم يبق سوى الموافقة النهائية للحكومة، المنتظرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت على أنه بمجرد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، فإن أمر إغلاق الجزيرة سيصبح ساري المفعول “فورا”.

وقالت وزارة اتصالات حكومة الاحتلال في بيانها، إنه “في ضوء الأدلة التي تثبت أن قناة الجزيرة تبث محتوى يضر بالأمن القومي الإسرائيلي، فإن الحكومة تجيز اتخاذ إجراءات لإغلاق القناة في إسرائيل”.

وكشف البيان أن أمر الإغلاق يتضمن “تعليق البث وإغلاق مكاتب القناة وسحب أوراق اعتماد الصحفيين ومصادرة المعدات” وسيتم توقيعه من قبل وزير الاتصالات وتنفيذه على الفور.