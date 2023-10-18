هل يستجيب إيلون ماسك لطلب إسرائيل بظل حديث عن اجتياح بري وشيك؟

وطن – بينما يتواصل الحديث في وسائل الإعلام العبرية عن الاجتياح البري لغزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأنه بات وشيكا، بدأت وزارة الاتصالات في إسرائيل محادثات رسمية مع شركة “SpaceX” التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لتزويد تل أبيب بـ”الإنترنت الفضائي” من شركة “ستارلينك”.

وفي هذا السياق ذكرت وزارة اتصالات الاحتلال، أن هذه الخطوة ستضمن حصول البلدات الواقعة على الخطوط الأمامية من مناطق غلاف غزة وميدان الحرب، على خدمة إنترنت مستمرة.

إسرائيل تطلب من إيلون ماسك تزويدها بإنترنت فضائي

وأضافت في بيان لها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أجنبية عن وكالة “بلومبيرغ” أنها المرة الأولى التي تعتمد فيها إسرائيل على الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، الذي سيكون بمثابة نسخة احتياطية في حال تعطل الأنظمة الأخرى.

جدير بالذكر أن الشركة الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك، لم توافق على طلب إسرائيل بعد، فيما لم تعلق على بيان الوزارة، بحسب الوكالة.

الاحتلال وحصار قطاع غزة

هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حرباً مع حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وتتحضر لخوض اجتياح بري، تخشى فيه من أية تطورات قد تؤثر بخدمات الإنترنت.

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ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع.

ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.