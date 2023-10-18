سائق مصري ينفجر غضبا في معبر رفح ويصر على دخول غزة: أنا جاي متشاهد (فيديو)

وطن- انفجر سائق مصري، يقود إحدى شاحنات المساعدات التي تقف على الحدود مع غزة، من الغضب لعدم إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

"أنا جاي أصلا متشاهد".. غضب سائق شاحنة مصري من عدم إيصال المساعدات لغزة ويرفض الرجوع دون إيصالها#حرب_غزة pic.twitter.com/2JSsAl5gwz — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 18, 2023

وقال السائق في مقطع فيديو، إنه تمت إعادته من قبل من معبر رفح في سيناء إلى القاهرة لعدم السماح بإدخال المساعدات وعاد مُجددا، موضحا أن السلطات حاولت إرجاعهم مرة أخرى في غضون ثلاثة أيام فقط.

وأضاف أنه لن يستجيب للأمر، وجاهز لدخول غزة حتى لو تعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال، مشددا على أنه مستعد للموت ولا يهابه.

وتابع: “أنا جاي أصلا متشاهد ومش باقي على حاجة.. الناس مرمية في غزة وبتموت ومنتظرة (المساعدات) اللي معانا”.

وأشار السائق، إلى أنه وزملاءه يقفون عند المعبر منذ خمسة أيام، مختتما: “لو إنتوا مش قادرين عليهم إحنا نقدر على مليون زيهم”.

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ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الذي لا تتحكم به إسرائيل، ويربط بين مصر وقطاع غزة، لكن القاهرة تواصل غلقه في انتظار موافقة إسرائيلية على فتحه مع توالي الاستغاثات من جانب الفلسطينيين في القطاع المحاصر بضرورة فتحه وتسريع إدخال المساعدات في ظل الانهيار الشديد في المنظومة الصحية هناك.

وفيما وُصف هذا المشهد بأنه مساس بالسيادة المصرية بشكل كبير، فقد وصل الأمر إلى أن المعبر تعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربع مرات على الأقل، وخلف أضرارا شملت الجانب المصري من المعبر.

مصر متهمة بالمشاركة في الحصار

وكانت السلطات المصرية قد أبقت قيوداً مشددة على الحركة عبر معبر رفح لسنوات عديدة.

هذا الأمر جعل الكثير من الفلسطينيين يتهمون مصر في الأساس بتعزيز الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي لا يزال قائماً منذ 16 سنة.

ويرى محللون، أن إحجام مصر الحالي عن فتح المعبر دون شروط وضمانات واضحة قد يعود بصورة أكبر إلى محاولة تجنب نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة.