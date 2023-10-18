بعد تلميحها بعمل استباقي للمقاومة.. إيران توجه تهديدا لإسرائيل بعد مجزرة مستشفى المعمداني

وطن- وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل في أعقاب المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقال عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”: “بعد الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام الصهيوني في قصف ومجزرة بحق أكثر من ألف امرأة وطفل بريء في المستشفى المعمداني حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من داعش وآلة القتل التابعة له.. انتهى الوقت”.

پس از جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در بمباران و قتل‌عام بیش از هزار نفر از زنان و کودکان بی‌گناه در بیمارستان #المعمدانی زمان برای اتحاد جهانی بشریت علیه این رژیم جعلی منفورتر از داعش و ماشین کشتارش فرارسیده است.

!Time is OVER — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) October 17, 2023

تهديد بعمل استباقي من المقاومة

وكان عبد اللهيان قد صرح في وقت سابق، بأن هناك احتمالا لما وصفه بالتحرك الوقائي والاستباقي من قبل محور المقاومة، وذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن عبد اللهيان، قوله – مساء الاثنين أي قبل يوم من مجزرة المستشفى – إنه إذا لم تواجه بلاده ما يجري في غزة اليوم فستُضطر غدا للتعامل مع القنابل الفسفورية الصهيونية فوق مستشفياتها.

وأضاف أن قادة المقاومة لن يسمحوا للنظام الصهيوني بالقيام بأي عمل في غزة، وتابع: “كل الخيارات مطروحة ولا يمكن أن نكون غير مبالين بجرائم الحرب التي ترتكب ضد شعب غزة”.

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مجزرة مستشفى المعمداني

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت مجزرة مروعة بشنها قصفا عنيفا على مستشفى الأهلي المعمداني دون سابق إنذار.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 500 شهيد على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال، جراء هذا العدوان الإسرائيلي المروع.

فيما صرح مدير الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وإبادة جماعية بحقّ المدنيين النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة طلبًا للأمان من نيران الاحتلال، فلاحقهم إلى المستشفى واستهدفهم.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أنّ جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر هؤلاء المدنيين، وهم من الأطفال والأمهات، مشيرا إلى انتشال جثامين تفحّمة ورؤوس مقطّعة.

وشدّد على أنّ ما جرى هو إجرام غير مسبوق بحقّ المواطنين الآمنين الذين يُشكّلون بنك أهداف الاحتلال في عدوانه على القطاع ردًا على عملية “طوفان الأقصى“.

الصحة العالمية تدين المجزرة

بدورها، عبرت منظمة الصحة العالمية، عن إدانتها للمجزرة، وقالت إن المستشفى كان يتواجد به أعداد كبيرة من المرضى والعاملين بالمنظومة الصحية ونازحين محليا حاولوا الاحتماء بها.