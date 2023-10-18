الإسرائيليون لا يشعرون بالأمان .. تجاهل نتنياهو لملف الأسرى يضعه قيد الحصار (تقرير)

وطن – نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطانيّ، تقريرا عن حالة الاستقطاب في إسرائيل، جراء تجاهل وضع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة الذين تم أسرهم ضمن عملية طوفان الأقصى.

وقال الموقع في تقرير له، إنه مع تزايد حمى الوضع في إسرائيل، أصبح مصير الأسرى الأسرى لدى المقاومة في غزة للاستقطاب السياسي.

وأضاف: “في إسرائيل المتوترة اليوم، يبدو أنه لا توجد قضية محمية من الاستقطاب السياسي – ولا حتى الاهتمام شبه المقدس بالإسرائيليين الذين يحتجز أقاربهم في قطاع غزة”.

وتقيم العديد من عائلات الأسرى، في مخيمات أمام المكاتب الحكومية في وسط تل أبيب، على أمل أن يؤدي وجودهم إلى استمرار الضغط على السلطات لتأمين ذويهم.

وتقول إسرائيل إن 199 شخصًا جرى أسرهم ونقلهم إلى غزة في 7 أكتوبر، خلال الهجوم الفلسطيني المفاجئ الذي أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي.

منذ الهجوم، قصفت إسرائيل غزة بلا هوادة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 3200 شهيد، فيما قالت حركة حماس، إن بعض الأسرى الإسرائيليين قتلوا أيضًا جراء العدوان.

وفيما بدت مجموعة العائلات أمام مقر وزارة الجيش “كيريا” متماسكة، إلا أن شخصا ظهر وسطهم لم يعرفوه واتهمهم بأنهم يساريون يحاولون إلحاق الضرر بالحكومة.

وقال إنهم كانوا جزءاً من حركة الاحتجاج، التي كانت قبل اندلاع الحرب تنظم مظاهرات أسبوعية ضد التعديلات القضائية التي أجرتها الحكومة في ذلك المكان بالتحديد.

ووفق التقرير، ربما يكون وجود يشاي هداس، وهو متظاهر بارز مناهض للحكومة، قد ساهم في هذا التأطير. ومع ذلك، وفقا لوالدي أحد الأسرى، جلس هداس معهم بمحض إرادته، فقط لإظهار التضامن.

وسرعان ما تغلبت الشرطة المتمركزة في مكان قريب على مثير الشغب واحتجزته لمزيد من الاستجواب. ومع ذلك، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها جبهة العائلات للتحدي.

دعوة لاستكمال الحرب

وقبل ذلك بيوم، ظهر بينهم رجل آخر غير مألوف قبيل اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وممثلي العائلات.

لقد كان زفيكا مور، والد الشاب الذي أُخذ إلى غزة، هو الذي ادعى أنه لا ينبغي إعادة الأسرى على حساب الحرب ضد حماس.

وكانت الرسالة المهيمنة القادمة من عائلات الأسرى هي أن إسرائيل يجب أن تضع رفاهية الإسرائيليين المحتجزين في غزة فوق كل شيء آخر.

وفي الوقت نفسه، أصر مور على أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون له الأولوية، مضيفا أنه على استعداد للتضحية بابنه من أجل هذا الغرض.

المطالبة بالاهتمام

وكان أفيهاي بروديتس، الذي أصبحت زوجته وأطفاله أسرى لدى حماس، أول شخص نظم هذا الاعتصام خارج المكاتب الحكومية في تل أبيب.

ويوم السبت، انضم إليه أكثر من 1000 شخص آخرين – عائلات الأسرى وأصدقائهم، بالإضافة إلى داعمين – في احتجاج.

وتمتلئ جدران مكاتب “كيريا” بصور الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم محتجزون في غزة، أو الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

ويتواجد أقارب وأصدقاء الأسرى لمحاولة إخبار أي شخص يمكنهم إخباره عن الأشخاص المحتجزين في غزة، على أمل أن يشجع الاهتمام الحكومة والعالم على العمل بجدية أكبر من أجل إطلاق سراحهم.

وتقول ناثان، التي تحتجز صديقتها في غزة مع أطفالها: “الآن الجميع مشغول بالحرب، ولا أحد هناك لديه أذن حرة لآلامنا”.

اقرأ أيضاً:

ومن بين الحضور أيضًا امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا تدعى شير. ومن بين الأسرى صديقتها رومي التي التقت بها في الجيش.

كانت رومي واحدة من بين حوالي 4000 شاب إسرائيلي حضروا حفلة خارج كيبوتس ريم عندما تعرضت لهجوم من قبل مقاتلين فلسطينيين. وتم انتشال جثث 260 إسرائيليا من موقع الحفلة.

تقول شير: ” الشعور صعب، لا يوجد من نتحدث معه، لقد فقدنا إحساسنا بالأمان الشخصي”.

وأضافت: “جاءت حماس إلى هنا، ودخلت قرانا ومجتمعاتنا وبيوتنا، وقتلت وأسرت – من كان يتخيل أن يحدث لنا شيء كهذا؟. حتى في سيناريو مسلسل أكشن، كان هذا غير وارد”.

ويعتقد البعض في إسرائيل أن الحكومة تركز فقط على الحملة العسكرية. ويعتقد آخرون أنها تأمل أن يساعد الضغط الدولي في إطلاق سراح الأسرى، وكثير منهم مواطنون من دول أجنبية.

وقالت شير: “شخصيا، أشعر أنه لم تكن لدينا حكومة منذ فترة طويلة جدا. لا يوجد من نتحدث معه، ولا أحد يستمع إلينا. رئيس الوزراء لم يتحمل حتى المسؤولية في جميع الخطابات التي ألقاها”، مضيفة أن الأسرى لا يبدو أنهم يمثلون الأولوية الأولى للحكومة.