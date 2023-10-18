الأهلي المصري يُعلن الحداد على أرواح شهداء فلسطين.. وهذه أبرز قراراته (صور)

وطن- أعلن نادي الأهلي المصري، الأربعاء، الحداد على أرواح شهداء فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة والمستمرة على قطاع غزة لليوم ال12 على التوالي.

ونشر نادي الأهلي بياناً عبر حسابه على منصة (X)، جاء فيه: ” يعلن نادي الأهلي المصري الحداد على أرواح إخوتنا الشهداء في فلسطين، كما ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء”.

إعلان الأهلي الحداد على أرواح شهداء فلسطين

وأضاف بيان النادي، ” يبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء، كما ويطالب كل المجتمعات الإنسانية بألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم”.

كما وتابع، ” المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه، ويؤكد النادي مجددا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه .. عاشقت فلسطين حرة”.

تضامن الأهلي المصري مع فلسطين

وهذا التضامن لم يقتصر على إدارة نادي الأهلي المصري، بل سبقه الموقف الداعم والمساندة من قبل جماهير الأهلي التي هتفت ورفعت الأعلام الفلسطينية في مدرجات الملاعب خلال المباريات الماضية، وكذلك لاعبو النادي الذي عبروا عبر حساباتهم عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة.

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كما وقرر نادي الأهلي توقيف البث عن كافة المباريات الرسمية للنادي والمواقع الرسمية، تضامناً مع الأشقاء في فلسطين.

قرارات الأهلي المصري

كما ودعوة جميع أعضاء النادي في كافة فروع النادي الأربعة إلى التبرع بالدم لصالح إخوانهم في فلسطين، وارتداء كل الفريق إشارة السوداء في جميع الملاعب، حداداً على أرواح شهداء فلسطين.

وقرر النادي تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المقر إقامتها، الثلاثاء، في دوري أبطال أفريقيا لصالح فلسطين.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من 3 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 12 ألف جريح بجراح مختلفة.