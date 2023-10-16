مواطن عُماني يوبخ ضباط وجنود بريطانيين في بلاده تضامنا مع غزة.. شاهد ما قاله لهم!

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مثير لمواطن عماني شجاع، ينفجر في وجه ضباط وجنود بريطانيين متواجدين في سلطنة عمان، على إثر إعلان الحكومة البريطانية عن تقديم دعم عسكري لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فإنه بينما كان الضباط والجنود يجلسون في مقصف خاص بالقوات البريطانية ويتناولون طعامهم، حتى دخل عليهم المواطن العماني موبخا إياهم.

وبحسب الفيديو، فقد طالب المواطن العماني القوات البريطانية بمغادرة بلاده، مؤكدا لهم أنهم غير مرحب بهم في السلطنة.

وعبر المواطن العماني عن غضبه من إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إرسال سفينتين عسكريتين لإسرائيل دعما لها في عدوانها على قطاع غزة.

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إشادة وسعة ودعوات لطرد القواعد العسكرية الغربية

من جانبهم، عبر المغردون عن إعجابهم بتصرف المواطن العماني، مشيدين بشجاعته ورجولته، داعين إلى طرد كل القوات لأجنبية المتواجدة في البلاد العربية.

وفي هذا السياق، قالت الناشطة منال شرايدة:” عفية عليه يا ريت الكل يقدر يواجه قوات الخبث والخبائث المتمركزة بدولنا العربيه قواعد شيطانيه سُمح لها بالبقاء وهي طرق استعمار بدايتها ناعم ونهايتها كارثيه علينا”.

وقال مغرد آخر متسائلا:” ما تقولي وش استفادت الشعوب والقيادات العربية من هذه القواعد “السرطانية” هي هنا بذريعة حماية العرب من الايرانيين، لكن كل الي حصل من وقت ما سلمت اميركا العراق لايران بعد الغزو عام ٢٠٠٣ هو ان ايران بقت اقوى واقوى. هذه القواعد في ارض العرب هي لضرب العرب لا غير. يجب عدم تمديد بقائهم.”

وقال المغرد ياسر كساونة مشيدا بما فعله المواطن العماني:” الله محي اللفة الحشمة اللي على رأسك”.

وقالت مغردة أخرى تعليقا على تصرفه الشجاع :” احسنت والله رجل وقت عز الرجال”.

بريطانيا ترسل سفينتين وفرقة مشاة لدعم إسرائيل

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد اعلن عن نشر سفينتين بريطانيتين تحملان فرقة من مشاة البحرية الملكية وثلاث طائرات هليكوبتر بالقرب من إسرائل، زاعما أن هذا سيساعد على منع مزيد من التصعيد بعد هجوم كتائب القسام على مستوطنات وقواعد الاحتلال العسكرية المحاذية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بإن بلاده تقف إلى جانب إسرائيل “على نحو لا لبس فيه” .

بريطانيا إلى جانب إسرئيل

وقال مكتب سوناك في بيان بعد مكالمة هاتفية بين سوناكونتياهو: “أكد (سوناك) مجددا أن المملكة المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل بشكل لا لبس فيه في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية. كما عرض رئيس الوزراء على نتنياهو أي دعم تحتاجه إسرائيل”.