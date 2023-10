محمد أبو تريكة يوجه رسالة نارية لـ”بايدن” .. ماذا قال؟!

وطن – وجّه النجم محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، رسالة قوية، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، معلناً أنه غير مرحب به في العالم العربي، لمسؤوليته عن “موت الآلاف من رجالنا ونسائنا وأطفالنا”.

ونشر أبو تريكة تغريدة على حسابه في منصة X “تويتر سابقاً” موجهاً حديثه مباشرةً للرئيس الأمريكي: “أنت تقول إنك لا تريد احتلال غزة ولكنك مع تدميرها، وتريد تطهير 2.3 مليون فلسطيني عرقياً”.

واضاف: “أنت تقول أنك ضد الكراهية، ولكنك بأفعالك تنشر الكراهية بين الناس، فدماء الطفل المسلم في إلينوي على يديك”.

كما قال أبو تريكة: “بادعاءاتك الكاذبة وأفعالك الشنيعة، أنت وحكومتك مسؤولون عن موت الآلاف من الأطفال والنساء”.

بينما تابع النجم المصري: “غير مرحب بكم ومن يمثلكم في عالمنا العربي الحر لأنكم مسؤولون عن موت الآلاف من رجالنا ونسائنا وأطفالنا”.

وختم أبو تريكة بالقول: “رسالة من مصري ومسلم وعربي”.

@POTUS

You say that you don’t want to occupy Gaza but you’re with destroying it, you want to ethnically cleanse 2.3 million Palestinians.

You say you’re against hatred, but with your actions you’re spreading hatred between people, the blood of the Muslim child in Illinois is on… pic.twitter.com/2t08H1nmpQ

— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 16, 2023