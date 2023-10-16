“عباس لا يمثلني” .. غضب واسع من رئيس السلطة بعد تبرّوئه من “حماس” وغزة تُباد!

وطن – راج وسم بعنوان “عباس لا يمثلني”، على منصة إكس، صبّ فيه الكثير من النشطاء الفلسطينيين والعرب غضبهم على رئيس السلطة محمود عباس “أبو مازن”، بسبب تصريحاته عن حركة حماس، والتي جرى التراجع عنها لاحقا.

وتعود التفاصيل إلى تصريح عباس الذي قال فيه إن سياسات وأفعال حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، ما فجر قنبلة غضب ضد السلطة التي يرأسها الرجل الذي يقترب من عامه التسعين.

وصرح عباس، أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد له.

تعديل تصريح محمود عباس

وبعد موجة غضب عارمة، عدّلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” تصريحات عباس وحذفت اسم “حماس”، واكتفت بتصريح عباس في هذا السياق، الذي قال فيه إن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر.

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غضب واسع

في السياق، قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي في تغريدة: “سياسات وأفعال عباس هي التي لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا تشرف الشعب الفلسطيني، ولا تشفي غليل شهداء فلسطين وجرحى فلسطين، ومساجين فلسطين وأطفال فلسطين ونساء فلسطين”.

بل سياسات وأفعال عباس هي التي لا تمثل الشعب الفلسطيني ، ولا تشرف الشعب الفلسطيني ، ولا تشفي غليل شهداء فلسطين وجرحى فلسطين ، و مساجين فلسطين وأطفال فلسطين ونساء فلسطين .

للأسف الشديد pic.twitter.com/Mxogrjo1UW — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 15, 2023

وغرد محمد المختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر: “محمود عباس وجه قبيح من النخبة السياسية المفلسة الذليلة، التي تتحكم برقاب الشعوب. وهي عار على العرب، وعلى المسلمين، وعلى الإنسانية، ولا تمثِّل سوى ذاتها القبيحة. فلا مستقبل لشعب فلسطين الأبيّ، ولا للشعوب العربية والإسلامية، قبل التخلص من هذا القبح”.

محمود #عباس وجه قبيح من النخبة السياسية المفلسة الذليلة، التي تتحكم برقاب الشعوب. وهي عار على العرب، وعلى المسلمين، وعلى الإنسانية، ولا تمثِّل سوى ذاتها القبيحة. فلا مستقبل لشعب فلسطين الأبيّ، ولا للشعوب العربية والإسلامية، قبل التخلص من هذا القبح.. #طوفان_القدس #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/tnsyqpFiZe — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) October 16, 2023

وقالت الكاتبة والناشطة آيات عرابي: “الجاسوس العميل محمود عباس يقول: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. قل لنا أيها الفأر الأعمى، ومن إذن يمثل الشعب الفلسطيني؟؟ ومن تمثل انت ولحساب من تعمل؟ يُذكر أن محمود عباس البالغ من العمر 88 سنة قد قامت إسرائيل بتعيينه ناضورجي في الضفة الغربية”.

الجاسوس العميل محمود عباس يقول: سياسات وأفعال ح م ا س لا تمثل الشعب الفلسطيني قل لنا أيها الفأر الأعمى، ومن اذن يمثل الشعب الفلسطيني؟؟ ومن تمثل انت ولحساب من تعمل؟ يُذكر ان محمود عباس البالغ من العمر 88 سنة قد قامت "اسرائيل" بتعيينه "ناضورجي" في الضفة الغربية ورغم ان سلطاته… pic.twitter.com/cqbpKLNxL6 — Ayat oraby (@ayaa00) October 16, 2023

وتفاعل الكاتب ياسر الزعاترة: “(وكالة) وفا تعدّل خبر حديث عباس عن حماس ليلا كان: أكّد لرئيس فنزويلا أن “سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني”.. بعد التعديل: “سياسات وبرامج وقرارات (م.ت.ف) هي التي تمثل الشعب بصفتها الممثل الشرعي والوحيد، وليس سياسات أي تنظيم آخر.. تعليق: إنه عارٌ على شعبنا، وليس لا يمثّله وحسب”.

"وفا" تعدّل خبر حديث عباس عن حماس!

ليلا كان: أكّد لرئيس فنزويلا أن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

بعد التعديل: "سياسات وبرامج وقرارات (م.ت.ف) هي التي تمثل الشعب بصفتها الممثل الشرعي والوحيد، وليس سياسات أي تنظيم آخر".

تعليق:

إنه عارٌ على شعبنا، وليس لا يمثّله وحسب. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) October 16, 2023

وعبر وسم “عباس لا يمثلني”، عبر الكثير من النشطاء عن غضبهم من محمود عباس، ووجهوا له الكثير من الاتهامات والانتقادات. في حين أشادوا بالمقاومة الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس.