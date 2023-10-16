سباح مصري دولي مهددٌ بالقتل بسبب تضامنه مع فلسطين (فيديو)

وطن- تلقى البطل المصري في رياضة السباحة عبد الرحمن سامح، تهديدات بالقتل بعد إعلان تضامنه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التولي، عقب تتويجه بميدالية ذهبية في كأس العالم للسباحة بدولة اليونان.

وقال البطل المصري عبد الرحمن سامح، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 50 مترا فراشة في كأس العالم لرياضة السباحة في اليونان، ” ألتقى تهديدات بالقتل بسبب دعمي للشعب الفلسطيني وما تتعرض له مدينة غزة”.

عبد الرحمن سامح مهدد بالقتل بسبب دعمه فلسطين

وتابع، ” لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الانجاز، كما مررت بأسبوع صعب من الناحية الذهنية”.

كما وأضاف، ” تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي فلسطين، وكانت عائلتي تذهب إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي”.

وواصل، ” هم قلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولاً، خوفاً من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي”.

كما وختم حديثه، ” بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب إخواني يقتلون في فلسطين الآن”.

اقرأ أيضاً:

حذف الاتحاد صور السباح عبد الرحمن سامح

وكان الاتحاد الدولي للسباحة، قد حذف عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة السباح المصري عبد الرحمن سامح، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع فلسطين.

ورغم فوز السباح المصري سامح بالميدالية الذهبية في سباق 50 مترا فراشة، إلا أن صورته الجماعية مع الأبطال حذفت.

وتساءل النشطاء والمتابعين الداعمين له ولموقفه تجاه القضية الفلسطينية، على حساب الاتحاد الدولي للسباحة على منصة (X)، أين سامح في الصورة؟ لماذا حذفتم؟!

وفي سياق آخر متصل، تضامن العديد من نجوم الرياضة العرب وأندية رياضية مع فلسطين، إثر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أهل فلسطين المقيمين في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بغاراته العنيفة.

يذكر أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر 2750 شهيداً فلسطينياً، وأصيب أكثر من 9 ألاف جريح بجراح مختلفة، وفق أخر إحصائية ذكرتها وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.