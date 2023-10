تشيلسي يدعم الحرب على غزة.. هل يلغي الطيران العماني رعايته!؟

وطن – أثيرت تساؤلات عدة، بخصوص موقف الطيران العماني من دعم نادي تشيلسي الإنجليزي لإسرائيل في الحرب التي تشنها حاليا على قطاع غزة، وما إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية الرعاية بين الطرفين.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي قد عبر عن دعمه لإسرائيل، وقال في بيان، إنه يشعر بالحزن بسبب ما قال إنها خسائر فادحة في الأرواح بعد الهجمات على إسرائيل.

وأضاف النادي الإنجليزي، أنه يقف مع الجالية اليهودية في لندن وفي جميع أنحاء العالم في مواجهة ما سماه “المد المتصاعد لمعاداة السامية”.

Chelsea FC is enormously saddened by the huge loss of life following last weekend’s attacks on Israel. We stand with the Jewish community in London and around the world in the face of the rising tide of antisemitism, which we have long campaigned against.



