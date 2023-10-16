تشيلسي يدعم الحرب على غزة.. هل يلغي الطيران العماني رعايته!؟

وطن – أثيرت تساؤلات عدة، بخصوص موقف الطيران العماني من دعم نادي تشيلسي الإنجليزي لإسرائيل في الحرب التي تشنها حاليا على قطاع غزة، وما إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية الرعاية بين الطرفين.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي قد عبر عن دعمه لإسرائيل، وقال في بيان، إنه يشعر بالحزن بسبب ما قال إنها خسائر فادحة في الأرواح بعد الهجمات على إسرائيل.

وأضاف النادي الإنجليزي، أنه يقف مع الجالية اليهودية في لندن وفي جميع أنحاء العالم في مواجهة ما سماه “المد المتصاعد لمعاداة السامية”.

Chelsea FC is enormously saddened by the huge loss of life following last weekend’s attacks on Israel. We stand with the Jewish community in London and around the world in the face of the rising tide of antisemitism, which we have long campaigned against.



We will join with our… https://t.co/rJw0pJdaTu — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 13, 2023

ومثل موقف تشيلسي، خروجا عن قرار رابطة الدوري الإنجليزي، التي قالت في وقت سابق، إنها ستقف على الحياد دون دعم طرف على الآخر بعد الأحداث المتصاعدة.

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موقف الطيران العماني ومستقبل اتفاقية الرعاية

وفي سلطنة عمان، أثيرت حالة من الجدل بخصوص مستقبل اتفاقية الرعاية الموقعة بين الطيران العماني ونادي تشيلسي، وما إذا كان سيتم إلغاؤها.

وترددت معلومات بين العديد من النشطاء، مفادها أن الطيران العماني بصدد فسخ عقد الرعاية الموقع مع تشيلسي، لكن من دون إعلان رسمي.



في يوليو الماضي، وقع الطيران العماني اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي، وذلك في عقد يمتد ثلاث سنوات، وبموجبه يمنح الطيران العماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي.

وآنذاك، قال تشيلسي في بيانٍ: “نحن سعداء بالإعلان عن تعاون جديد مع شريك الطيران الرسمي الجديد الخطوط الجوية العمانية بعقد يمتد عدة سنوات”.

والإثنين (16/10/2023) دخلت عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب القسام، يومها العاشر.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بلا هوادة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 2750 والجرحى إلى 9700.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة.

ونفى ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما تردد عن التوصل إلى اتفاق على هدنة مؤقتة جنوبي غزة، تؤدي إلى فتح معبر رفع للسماح بمغادرة الأجانب، ودخول مساعدات للمحاصرين بالقطاع.