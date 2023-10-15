هل صدقت “ماكدونالدز السعودية” في بيانها أنها محلية 100%؟

وطن- شككت منصة “إيكاد” المهتمة بتحقيقات المصادر المفتوحة ببيان لشركة “ماكدونالدز السعودية” ادعت فيه أنها شركة محلية 100%، بعد حملات مقاطعة عربية لها مثل غيرها من الشركات التي أخذت نفس الاسم، دعما لفلسطين بعدما أعلنت الشركة المذكورة دعمها للاحتلال.

وقالت منصة “إيكاد” إن فريقها راجع حقوق الإمتياز في شركة ماكدونالدز العالمية.

وتابع تحقيقها أنه بحسب موقع “wolf of franchises“، تبين أنه يجب على المنتفعين بعلامة ماكدونالدز دفع 4% رسوم من إجمال مبيعاتها و4% رسوم صندوق العلامة التجارية على إجمالي المبيعات، وهذا عكس ما جاء في بيان الشركة السعودية.

بيان “ماكدونالدز السعودية” عن عدم تبعيتها للشركة الأم مضلل

وذكر موقع “انفيستوبيديا” أن صاحب الامتياز يقوم بدفع الرسوم إلى ماكدونالدز بشكل مستمر.

ووفقاً للموقع المتخصص في تحليل الشركات الناشئة Business Model Analys، فإن مالكدونالدز تحصل على 82% من إيرادات أصحاب الامتياز المستخدمين لعلامتها التجارية سنوياً.

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وبالبحث في موقع ماكدونالدز الرسمي، وجد تحقيق “إيكاد” أن الرسوم الشهرية المستحقة على 80% من المطاعم الحاصلة على حق الامتياز بين مايو 2018 ويونيو 2019، تراوحت بين 12،25 و21% من صافي مبيعات المطعم.

وختمت المنصة تقريرها مشيرة إلى أن البيانات تؤكد ارتباط الشركة العالمية بالشركات المستخدمة لعلامتها التجارية.

فهل تسعى السعودية لتخفيف الضغط عنها بسبب الأحداث في غزة؟

ويشار إلى أن ما يتم دفعه من قبل كافة فروع “ماكدونالدز” حول العالم من رسوم للفرع الرئيسي ومساهمتهم في أرباحه ينطبق على كافة الفروع، بما فيها فرع قطر والكويت وعُمان ومصر وتركيا ودول عربية أخرى.

وانطلقت مقاطعة واسعة لسلسلة مطاعم ماكدونالدز للأكلات السريعة وخلال ساعات قليلة قامت الشركة المذكورة بحذف صفحة فرع اسرائيل من “فيسبوك” كما حذفت حسابها في “انستغرام” الذي لم يعد عاماً.

وبالتوازي مع ذلك أصدرت معظم فروع الشركة في العالم الإسلامي بيانات لمحاولة تفادي المقاطعة كما اضطربت الشركة في أسواق الأسهم.

وكانت شركة “ماكدونالدز السعودية” قد أكدت بعد هذه الضجة التي أحدثتها حملات المقاطعة، في بيان لها إلى أنها مملوكة ومدارة بالكامل من قبل شركة الرياض العالمية للأغذية، وشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة.

وأضافت أن جميع الأرباح تعود بالكامل للشركتين، وينحصر دور الشركة العالمية فقط في السماح باستخدام العلامة التجارية محلياً ومدهم بالخبرة والمعرفة، وهو ما كشف عدم صحته تحقيق “إيكاد”.